Max Healthcare Institute Limited est une entreprise de soins de santé basée en Inde. La société est spécialisée dans la fourniture de traitements pour les soins du cancer / oncologie, les sciences cardiaques, les neurosciences, la transplantation hépatique et les sciences biliaires, l'orthopédie, la néphrologie, la transplantation rénale, la transplantation de moelle osseuse, la chirurgie bariatrique / perte de poids et l'accès minimal / chirurgie laparoscopique. Max@Home est une plateforme qui fournit des services de santé et de bien-être à domicile et MaxLab propose des services de pathologie aux patients en dehors de ses hôpitaux par le biais de divers canaux, notamment la gestion de laboratoires hospitaliers tiers. L'entreprise propose également des traitements pour la greffe de moelle osseuse, le traitement des accidents vasculaires cérébraux, la chirurgie des tumeurs cérébrales, la chirurgie de réduction mammaire, la chirurgie de remplacement des valves cardiaques, la chirurgie de la cataracte, la chimiothérapie, l'angioplastie coronaire, le pontage aorto-coronarien, la transplantation rénale, la chirurgie urologique laparoscopique, la lithotripsie, la transplantation hépatique, la transplantation pulmonaire, l'implantation de stimulateurs cardiaques et la chirurgie de la prostate au laser.

Secteur Installations et services en soins de santé