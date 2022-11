KKR et Temasek cherchent à acheter Care Hospitals, une entreprise indienne soutenue par TPG - Mint

Les investisseurs en capital privé Blackstone et CVC Capital Partners étaient également dans la course pour acquérir la chaîne d'hôpitaux, avait rapporté The Economic Times en septembre.

L'intérêt des investisseurs pour les entreprises indiennes du secteur de la santé est en hausse, avec l'augmentation des admissions de patients non-COVID-19 et un rebond des procédures électives qui avaient été mises en attente ces deux dernières années dans le cadre de la pandémie.

Les médias locaux avaient rapporté en août que KKR avait vendu sa participation dans Max Healthcare par l'intermédiaire de sa filiale Kayak Investments pour plus d'un milliard de dollars.

Alors que KKR a refusé de commenter, Temasek et Max Healthcare n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Créée en 1997, Care Hospitals possède 16 établissements de soins de santé dans huit villes à travers six états, peut-on lire sur son site Web.

KKR et Temasek sont également à la recherche d'une participation dans Manipal Hospitals, soutenu par Ranjan Pai, selon de multiples rapports.

(1 $ = 82,6100 roupies indiennes)