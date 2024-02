Max Heights Infrastructure Limited est une société d'infrastructure basée en Inde. La société est principalement engagée dans le développement immobilier. Ses secteurs d'activité comprennent le financement de véhicules et d'autres financements, les activités immobilières et la négociation d'actions et de parts sociales. Les activités de la société couvrent tous les aspects du développement immobilier, depuis l'identification et l'acquisition de terrains jusqu'à la planification, l'exécution, la construction et la commercialisation de projets. La société est également engagée dans les services d'entretien et les activités récréatives, qui sont liés au développement global de l'activité immobilière. La société exerce ses activités en tant que propriétaire, constructeur, colonisateur, développeur, promoteur de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, de centres commerciaux et de multiplexes, de projets de township, de hangars et de bâtiments d'usine, et s'occupe de tous les types de biens immobiliers. Sa filiale, Icon Realcon Private Limited, est engagée dans le développement d'un complexe de logements collectifs.

Secteur Développement et opérations immobilières