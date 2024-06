Max Power Mining Corp. est une société en phase d'exploration. La société se concentre sur l'exploration de propriétés minières en Ontario, au Canada, au Québec, au Canada et en Arizona. Ses segments comprennent les propriétés d'exploration canadiennes, le projet de R&D canadien, la propriété d'exploration minérale américaine et le projet de R&D américain. Elle se concentre sur l'acquisition d'intérêts dans le nickel, le cobalt, le cuivre, les éléments du groupe du platine (EGP) dans la province de l'Ontario, au Canada, et le lithium dans la province du Québec, au Canada, et dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis, ainsi que sur l'exploration de ces ressources. Elle possède quatre propriétés d'exploration, à savoir la propriété de nickel-cobalt-cuivre-ÉGP Nicobat (la propriété Nicobat) située dans la région de Rainy River en Ontario, au Canada, les claims de lithium du lac Corvette (la propriété Corvette) situés dans le district de la Baie James au Québec, au Canada, les claims de lithium Spark (la propriété Spark) situés dans la région du Nunavik au Québec, au Canada, et la propriété de lithium Willcox (la propriété Willcox) située dans l'Arizona.

Secteur Sociétés minières intégrées