Max Power Mining Corp. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Max Power Mining Corp. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 1,92 million CAD, contre 0,23617 million CAD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies était de 0,04 CAD, contre 0,01 CAD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,04 CAD, contre 0,01 CAD il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette a été de 2,75 millions de dollars canadiens, contre 0,649565 million de dollars canadiens il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,07 CAD contre 0,02 CAD il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,07 CAD contre 0,02 CAD il y a un an.