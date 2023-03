Le chiffre d'affaires de MaxCyte augmente en raison de la croissance attendue en 2023 ; la perte nette s'aggrave

(Alliance News) - MaxCyte Inc. a déclaré jeudi que ses revenus avaient augmenté d'un tiers en 2022 et qu'elle s'attendait à une nouvelle croissance en 2023.

La société basée dans le Maryland, aux États-Unis, spécialisée dans l'ingénierie cellulaire, a déclaré un chiffre d'affaires de 44,3 millions de dollars en 2022, en hausse de 31% par rapport à 33,9 millions de dollars en 2021. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 s'est élevé à 12,4 millions de livres sterling, en hausse de 22% par rapport à 10,2 millions de dollars.

MaxCyte a noté que les revenus liés aux programmes ont bondi de 83% en 2022, passant de 2,5 millions de dollars à 4,6 millions de dollars, tandis que les revenus de la thérapie cellulaire ont également augmenté de 33% pour atteindre 30,5 millions de dollars, contre 23,0 millions de dollars il y a un an.

La société a déclaré une perte nette de 23,6 millions USD, contre 19,1 millions USD l'année précédente, et une perte nette de 4,8 millions USD au quatrième trimestre, contre une perte nette de 4,9 millions USD l'année précédente.

La société a noté que les dépenses d'exploitation ont augmenté à 66,5 millions de dollars, soit 37% de plus que les 48,4 millions de dollars en 2021, en raison d'une augmentation de la recherche et du développement, des ventes, des effectifs de marketing et des frais d'occupation.

MaxCyte a déclaré qu'il s'attendait à une croissance des revenus de 2023 comprise entre 21% et 26%, y compris une croissance de l'activité principale comprise entre 20% et 25%. Elle a ajouté que les revenus liés au programme SPL devraient s'élever à environ 6 millions de dollars.

Doug Doerfler, directeur général, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de nos solides progrès et performances en 2022 et nous nous réjouissons de poursuivre cette dynamique positive en 2023. Au cours de l'année, nous avons réalisé d'importants investissements dans notre personnel, notre capacité de production et notre infrastructure de recherche et développement, ce qui nous place en bonne position pour notre prochaine étape de croissance.

"Notre pipeline de partenariats reste solide et en croissance à l'aube de 2023 et nous sommes impatients de voir nos partenaires atteindre les prochaines étapes et faire progresser l'industrie de la thérapie cellulaire."

Les actions de MaxCyte ont augmenté de 4,3 % à 365,00 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

