MaxCyte, Inc. est une société commerciale d'ingénierie cellulaire. La société se concentre sur la fourniture de plates-formes technologiques permettant de faire progresser la recherche et le développement à base de cellules, ainsi que la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies cellulaires de nouvelle génération. La société a développé et commercialisé sa plateforme d'électroporation en flux, qui facilite l'ingénierie complexe d'une variété de cellules. Sa plateforme ExPERT est basée sur sa technologie d'électroporation en flux, qui a été conçue pour répondre aux besoins du marché de la thérapie cellulaire et peut être utilisée tout au long du continuum du secteur à forte croissance de la thérapie cellulaire, depuis la découverte et le développement jusqu'à la commercialisation de médicaments cellulaires de nouvelle génération. Sa plateforme ExPERT se compose de trois instruments, appelés ATx, STx, GTx et VLx. Son instrument d'électroporation statique ATx est une plateforme d'électroporation performante, axée sur la recherche, pour la transfection à petite et moyenne échelle. Le STx est utilisé dans le domaine de la production de protéines.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés