(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Barkby Group PLC - Société de développement et d'investissement dans l'immobilier commercial basée à Abingdon, en Angleterre - Achève la vente de Workshop Trading Holdings, sous la marque Workshop Coffee, par le biais d'un rachat d'entreprise par les cadres. Le MBO a été mené par le conseiller indépendant Castle Corporate Finance et le fondateur et directeur général de Workshop, James Dickson, et comprend le transfert de 1,7 million de livres sterling de dettes de tiers, le remboursement de 200 000 livres sterling de prêts interentreprises et une contrepartie différée de 300 000 livres sterling, payable en espèces en juin de l'année prochaine. Le produit de la cession sera utilisé pour le fonds de roulement général. Cette opération intervient après que la société a annoncé son intention de se concentrer sur l'immobilier et de se défaire de ses activités secondaires. Selon M. Dickson, "la vente de Workshop Coffee permettra à son équipe de direction de maximiser son potentiel, tout en garantissant que Barkby pourra consacrer toutes ses ressources et tout son temps de gestion à l'exécution réussie de sa stratégie immobilière en bord de route".

Saietta Group PLC - Société d'ingénierie basée à Bicester, en Angleterre - Remplace l'accord de commercialisation et de développement conjoint avec le fabricant et fournisseur de composants automobiles commerciaux basé à Vancouver, Consolidated Metco Inc. Le réarrangement se traduira par un paiement net de 3,3 millions d'euros à Saietta par ConMet. Il ajoute que cela lui permet de se concentrer à court terme sur les opportunités de revenus dans le secteur des véhicules électriques légers. Cette opération intervient après que Saietta et ConMet ont convenu de collaborer pour lancer la production commerciale d'un générateur à roue et d'un moteur à roue dans le cadre du JDCA en août de l'année dernière. Tony Gott, président du conseil d'administration et directeur général par intérim de Saietta, a déclaré : "Ce développement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie déclarée, qui consiste à faire en sorte que Saietta dégage un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements dès que possible, avec pour objectif le début de l'année 2024."

Wishbone Gold PLC - Société minière centrée sur l'Australie - Levée de fonds de 1,4 million de livres sterling par l'émission de 59,1 millions d'actions au prix de 2,4 pence chacune. Représente une sursouscription de 42% par rapport à l'objectif initial de souscription de 1 million de livres sterling. Le produit net de l'émission permettra à la société de disposer d'un fonds de roulement supplémentaire, mais servira principalement à financer les programmes d'exploration sur Red Setter et Cottesloe. Le président Richard Poulden a déclaré : "Nous sommes immensément reconnaissants du soutien des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs dans le contexte actuel de marchés financiers difficiles. Nous attendons avec impatience le prochain cycle d'exploration basé sur la nouvelle analyse de Red Setter et de Cottesloe".

United Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière basée à Londres avec des projets en Égypte, en Italie et au Royaume-Uni - déclare que les conditions de l'accord d'achat d'actifs avec la société énergétique basée au Royaume-Uni, Quattro Energy Ltd, pour la vente conditionnelle de la licence P2519 de la mer du Nord centrale britannique n'ont pas été respectées à la date limite du 31 juillet. Elle indique qu'elle est en pourparlers avec Quattro en vue d'une prolongation.

MaxCyte Inc - Plate-forme technologique d'ingénierie cellulaire basée dans le Maryland (États-Unis) - Signature d'un accord de licence de plate-forme avec Prime Medicine Inc, société de biotechnologie basée dans le Massachusetts (États-Unis), pour faire progresser les thérapies d'édition de gènes de Prime. Prime aura les droits cliniques et commerciaux d'utiliser la technologie d'électroporation en flux et la plateforme ExPERT de MxCyte. En contrepartie, MaxCyte recevra des droits de licence annuels et des revenus liés au programme. Doug Doerfler, directeur général de MaxCyte, déclare : "Nous sommes heureux de nous associer à Prime Medicine et de soutenir sa technologie révolutionnaire d'édition de gènes. La vision innovante de l'entreprise et son approche scientifique transformatrice redéfinissent clairement la manière dont les maladies génétiques sont étudiées et, à terme, traitées."

Concurrent Technologies PLC - Concepteur et fabricant de cartes informatiques basé à Essex, en Angleterre - Lance une carte de commutation à double enclave appelée Iris. Le produit a été fabriqué par une société partenaire anonyme spécialisée dans les solutions de spectre électromagnétique. Les premières commandes seront achevées cette année et le déploiement commencera en 2024. Miles Adcock, directeur général, a déclaré : "Iris comble la dernière lacune de grande valeur dans notre portefeuille de systèmes et l'exploitation de cette fonctionnalité par un partenaire de confiance nous permet de mettre sur le marché des produits de pointe à une cadence de plus en plus rapide. Au cours de l'année écoulée, j'ai personnellement rencontré notre partenaire à plusieurs reprises, car nous avons développé un respect mutuel fondé sur des valeurs communes et le désir de soutenir nos activités respectives.

Panther Metals PLC - Société d'exploration minière axée sur le Canada - La filiale australienne Panther Metals Ltd a terminé sa deuxième campagne de forage au projet de nickel-cobalt Coglia, en Australie-Occidentale, afin d'accroître les ressources minérales présumées, qui s'élèvent actuellement à 70,6 millions de tonnes. La campagne de forage a également ciblé des prospects supplémentaires à 40 Mile Camp, Mount Goose et Comet Well South.

