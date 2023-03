MaxCyte nomme les membres de son nouveau comité consultatif scientifique

MaxCyte Inc - société basée dans le Maryland, aux États-Unis, spécialisée dans l'ingénierie cellulaire - forme un nouveau comité consultatif scientifique qui réfléchira à la recherche en conception moléculaire et en ingénierie cellulaire et acquerra une compréhension du développement translationnel, afin de tirer parti des avantages des découvertes importantes pour les applications thérapeutiques. Le conseil comprendra les scientifiques Oliver Rando, Marcela Maus, Avery Posey et Nako Nakatsuka.

Doug Doerfler, président-directeur général, déclare : "Ces quatre scientifiques dynamiques sont profondément ancrés dans la communauté scientifique par leur travail et leur appartenance à des sociétés professionnelles. Ils apporteront l'innovation et le soutien nécessaires pour soutenir nos projets en phase de démarrage du début à la fin."

Cours actuel de l'action : 392,00 pence, clôture en hausse de 6,0 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,9

