MaxCyte Inc - fournisseur de technologies de plate-forme d'ingénierie cellulaire basé dans le Maryland (États-Unis) et développant des "thérapies cellulaires de nouvelle génération" - signe une licence de plate-forme stratégique avec Wugen Inc, une société de biotechnologie américaine en phase clinique qui développe des thérapies cellulaires standard pour le traitement de tumeurs hématologiques et de tumeurs solides. Le programme principal de Wugen évalue WU-CART-007, une thérapie cellulaire pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules T récidivante ou réfractaire. Selon les termes de l'accord, Wugen obtient les droits cliniques et commerciaux non exclusifs d'utiliser la technologie unique d'électroporation par flux de MaxCyte et sa plateforme de recherche ExPERT, dont la marque est déposée. En échange, MaxCyte recevra des droits de licence annuels et des revenus liés au programme, bien que les détails précis de la transaction n'aient pas été fournis.

Maher Masoud, directeur général de MaxCyte, a commenté l'accord : "Alors que WU-CART-007 est transféré sur la plateforme ExPERT et continue de progresser en clinique, nous sommes en mesure de soutenir une expansion efficace et transparente vers la fabrication à grande échelle.

"En travaillant avec MaxCyte, Wugen peut maximiser le nombre de doses dans chaque cycle de fabrication pour le développement clinique ultérieur et la phase commerciale potentielle."

Cours actuel de l'action : 385,00 pence l'unité, en baisse de 3,1 % à Londres mardi après-midi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 16%.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

