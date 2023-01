MaxCyte signe une licence de plateforme stratégique avec Catamaran Bio

(Alliance News) - MaxCyte Inc a déclaré mercredi avoir signé une licence de plate-forme stratégique avec la société de biotechnologie Catamaran Bio Inc.

MaxCyte, la société américaine d'ingénierie cellulaire commerciale dont le siège est situé dans le Cheshire, en Angleterre, a déclaré que la licence de plate-forme devait soutenir les programmes de thérapie cellulaire CAR-NK de Catamaran Bio, en lui permettant d'utiliser la technologie d'électroporation en flux et la plate-forme ExPERT de MaxCyte.

ExPERT offre des performances haut de gamme essentielles pour permettre la prochaine vague de thérapies biologiques et cellulaires, selon MaxCyte.

En échange, elle recevra des droits de licence pour la plateforme et des revenus liés aux programmes.

"Chez MaxCyte, nous sommes passionnés par la conduite de la découverte, du développement et de la fabrication de médicaments cellulaires de nouvelle génération pour lutter contre les maladies complexes et le cancer", a déclaré Doug Doerfler, directeur général de MaxCyte. "Nous sommes ravis de soutenir Catamaran dans l'avancement de son pipeline de thérapies cellulaires CAR-NK différenciées vers et dans la clinique."

Le modèle d'entreprise de Catamaran Bio se concentre sur le développement de thérapies cellulaires CAR-NK novatrices, prêtes à l'emploi, à base de récepteurs d'antigènes chimériques, pour traiter un large éventail de cancers, impliquant notamment des tumeurs solides.

La licence s'ajoute au fait qu'elle a développé sa plateforme Tailwind, une suite intégrée de technologies, pour concevoir, étendre et traiter les cellules NK en produits de thérapie cellulaire sûrs et efficaces pour de multiples types de cancer.

Les actions de MaxCyte étaient en hausse de 1,3% à 443,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

