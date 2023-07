Maxeon Solar Technologies, Ltd conçoit, fabrique et vend un portefeuille de technologies solaires. La gamme de produits de la société comprend les panneaux solaires Maxeon, les panneaux solaires Performance et les modules CA. La gamme Maxeon est principalement destinée aux clients résidentiels et commerciaux à petite échelle dans le monde entier. La gamme Performance est destinée aux marchés des centrales électriques à grande échelle et commerciales. Ses modules CA intègrent l'onduleur au module pour créer une unité unique prête à être connectée au réseau électrique basse tension. La société possède et exploite des usines de fabrication de cellules et de panneaux solaires situées en France, en Malaisie, au Mexique et aux Philippines, et participe à une coentreprise de fabrication de panneaux en Chine. La société conçoit, fabrique et vend ses produits dans plus de 100 pays.