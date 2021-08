Maxim Integrated Products : Analog Devices et Maxim Integrated annoncent la réception de l'autorisation de regroupement de la part des autorités antitrust chinoises

Analog Devices, Inc. (NASDAQ : ADI) et Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ : MXIM) ont annoncé aujourd’hui que l'Autorité publique chinoise en charge de la réglementation du marché a donné son approbation antitrust à l’acquisition précédemment annoncée de Maxim par Analog Devices.

La transaction a maintenant obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires. Analog Devices et Maxim anticipent une clôture de la transaction le 26 août 2021, ou aux alentours de cette date, sous réserve du respect des clauses de clôture habituelles restantes.

À propos d’Analog Devices

Analog Devices (Nasdaq : ADI) est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs hautes performances conçus pour relever les défis techniques les plus complexes. Nous permettons à nos clients d’interpréter le monde qui nous entoure en connectant de façon intelligente les univers physique et numérique au moyen de technologies hors pair conçues pour détecter, mesurer, alimenter, connecter et interpréter. http://www.analog.com

À propos de Maxim Integrated

Maxim Integrated, entreprise d'ingénierie et d'ingénieurs, a vocation à résoudre les problèmes les plus difficiles auxquels les concepteurs sont confrontés, afin de favoriser les conceptions innovantes. Notre large gamme de semiconducteurs hautes performances, associée à des outils et à une assistance de classe mondiale, apporte des solutions analogiques essentielles, notamment un rendement énergétique élevé, des mesures précises, une connectivité fiable et des protections robustes, ainsi que des traitements intelligents. Les concepteurs d'applications dans les secteurs de l'automobile, des communications, du grand-public, des centres de données, de la santé, de l'industrie et de l'IoT, font confiance à Maxim pour les aider à développer rapidement des produits plus compacts, plus intelligents et plus sécurisés. Pour en savoir plus : http://www.maximintegrated.com

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles abordant tout un éventail de sujets, comme notamment celle qui concerne la proposition d’acquisition de Maxim Integrated Products, Inc. (“Maxim”) par Analog Devices, Inc. (“ADI”) et la date de clôture prévisionnelle de cette transaction. Ces déclarations, dont celles concernant les projets, convictions et attentes d’ADI et de Maxim, sont des énoncés prospectifs et non des faits établis. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles d’ADI et de Maxim et sont assujettis à un certain nombre de facteurs et d’incertitudes susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux décrits. Ces déclarations contiennent souvent des mots tels que “s’attendre”, “anticiper”, “avoir l’intention”, “planifier”, “croire”, “estimer”, “cibler” ou des expressions similaires, ainsi que des variations ou l’opposé de ces mots ; elles peuvent également inclure des verbes au futur ou au conditionnel. Entre autres, les incertitudes et facteurs suivants, sont susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels et ceux décrits dans ces énoncés prospectifs : le retard d’exécution ou le non-respect des autres clauses requises à la clôture de la transaction; les incertitudes quant à la durée, à l’étendue et aux répercussions de la pandémie de COVID-19 ; les incertitudes politiques et économiques, notamment toute dégradation des conditions économiques mondiales ou de stabilité des marchés financiers, l’érosion de la confiance des consommateurs et la baisse des investissements des clients ; l’indisponibilité de matières premières, services, fournitures ou capacités de production ; les changements de couverture géographique ou d’éventail de produits ou clients ; les changements de classifications des exportations, de réglementations d'importation et d'exportation ou des droits et tarifs douaniers ; les changements par rapport aux taux d'imposition d’ADI ou de Maxim, estimés sur la base du droit fiscal actuel ; la capacité d’ADI à intégrer les activités et technologies de Maxim ; le risque que les bénéfices, synergies et perspectives de croissance des sociétés combinées ne soient pas pleinement atteints en temps opportun, voire pas atteints du tout ; les résultats défavorables des litiges, dont ceux potentiellement liés à la transaction proposée ; le risque qu’ADI ou Maxim ne soit pas en mesure de conserver et recruter ou conserver le personnel nécessaire ; le risque associé au calendrier de clôture de la transaction, dont le risque que les conditions de la transaction ne soient pas satisfaites en temps voulu, voire jamais, ou l’échec de la clôture de la transaction dans les conditions prévues pour toute autre raison, dont le régime fiscal prévisionnel ; les difficultés ou dépenses inattendues liées à la transaction, la réponse des partenaires commerciaux et leur rétention suite à l’annonce et l’incertitude de la transaction ; les incertitudes quant à la valeur à long terme des actions d’ADI ; et la perte de temps des ressources dirigeante pour des questions liées à la transaction. Pour de plus amples informations à propos d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, veuillez-vous référer aux rapports périodiques respectifs d’ADI et de Maxim et aux autres documents déposés par les deux sociétés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse. Veuillez également consulter les facteurs de risque contenus dans les plus récents rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et rapports annuels sur formulaire 10-K d’ADI et de Maxim. Les déclarations représentent les attentes actuelles de la direction, elles sont par nature incertaines et ne sont valables qu'à la date des présentes. Sauf si la loi l'exige, ni ADI ni Maxim ne s'engage ou assume une quelconque obligation de mettre à jour ces déclarations, que ce soit à la suite de nouvelles informations, pour refléter des événements ou circonstances futurs ou pour tout autre motif.

