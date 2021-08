Maxim Integrated Products :  Analog Devices finalise l'acquisition de Maxim Integrated

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition précédemment publiée de Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM). Cette fusion renforce la position d'ADI en tant que société de semiconducteurs analogiques à haute performance ayant généré sur les douze derniers mois un chiffre d'affaires dépassant les 9 milliards USD1, des marges inégalées dans le secteur, et un flux de trésorerie disponible supérieur à 3 milliards USD1 sur une base pro forma.

"Cette journée marque un cap considérable pour ADI et je suis ravi d'accueillir l'équipe Maxim, qui partage notre passion pour la résolution des problèmes technologiques les plus complexes de ses clients", déclare Vincent Roche, président et CEO. "Avec plus de 10 000 ingénieurs et la portée accrue de nos technologies leaders du marché, nous nous positionnons favorablement pour développer des solutions de pointe encore plus complètes pour nos clients. Ensemble, nous stimulerons les prochaines vagues d'innovation de semiconducteurs analogiques, tout en façonnant un avenir plus sain, plus sûr et plus durable pour tous."

En vertu des clauses de l'accord définitif, les actionnaires de Maxim ont reçu 0,63 action ordinaire ADI pour chaque action ordinaire de Maxim. L'action ordinaire de Maxim ne sera plus cotée au NASDAQ.

Conseil d'administration combiné

Suite à la finalisation de la transaction, Tunç Doluca, ancien président et CEO de Maxim, et Mercedes Johnson, ancienne fondatrice exécutive d'Avago Technologies, intégreront le conseil d'administration d'ADI. M. Doluca et Mme Johnson ont siégé au conseil d'administration de Maxim jusqu'à la clôture de la transaction.

À propos d'Analog Devices

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) évolue au cœur de l'économie numérique moderne, convertissant les phénomènes de monde réel en des données exploitables grâce à sa gamme exhaustive de technologies de signal analogique et mixte, de gestion énergétique, de fréquence radio (FR), de traitement numérique et de capteur. ADI est au service de 125 000 clients dans le monde entier, avec plus de 75 000 produits répondant aux attentes des secteurs de l’industrie, de la communication, de l’automobile et du grand public. ADI est basé à Wilmington, dans le Massachusetts. Rendez-vous sur http://www.analog.com.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des "déclarations prospectives" au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives traitent de divers sujets, y compris, par exemple, les déclarations relatives aux avantages prévus de la transaction proposée, l'impact prévu sur les activités de l'organisation combinée et les résultats financiers et opérationnels futurs, ainsi que le montant prévu et le calendrier des synergies de la transaction. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, y compris les déclarations sur les convictions, les plans et les attentes d'ADI, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d'ADI et sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations. Les déclarations prospectives contiennent souvent des mots tels que "s'attendre à, anticiper, avoir l'intention, planifier, croire, estimer, viser" et des expressions similaires, ainsi que des variations ou des négations de ces termes. Les incertitudes et facteurs importants suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans ces déclarations prospectives: l'incertitude quant à la durée, la portée et les répercussions de la pandémie de COVID-19; l'incertitude politique et économique, y compris toute détérioration de la situation économique mondiale ou de la stabilité du crédit et des marchés financiers; l'érosion de la confiance des consommateurs et la baisse des investissements des clients; l'indisponibilité des matières premières, des services, des fournitures ou des capacités de fabrication; les changements dans la portée géographique ou la composition des produits ou de la clientèle; les changements dans les classifications des exportations, les règlements d'importation et d'exportation ou les droits et tarifs; les changements dans les estimations d'ADI de son taux d'imposition prévu sur la base de la législation fiscale en vigueur; la capacité d'ADI à intégrer avec succès les entreprises et les technologies de Maxim; le risque que les avantages et les synergies attendus de la transaction et les perspectives de croissance de la société combinée ne soient pas entièrement réalisés en temps voulu, voire pas du tout; les résultats défavorables en matière de litiges, y compris le potentiel de litiges liés à la transaction; le risque qu'ADI ne soit pas en mesure de retenir et de recruter du personnel clé; les difficultés ou les dépenses imprévues liées à la transaction, la réponse des partenaires commerciaux et la rétention suite à l'annonce et à l'existence de la transaction; l'incertitude quant à la valeur à long terme des actions ordinaires d'ADI; et l'affectation du temps de la direction sur des questions liées à la transaction. Pour plus d'informations sur d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives, veuillez consulter les rapports périodiques respectifs d'ADI et de Maxim et les autres dossiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris les facteurs de risque contenus dans les derniers rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports annuels sur formulaire 10-K d'ADI et de Maxim. Les déclarations prospectives représentent les attentes actuelles de la direction et sont intrinsèquement incertaines et ne sont faites qu'à la date du présent document. Sauf si la loi l'exige, ADI rejette toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou pour refléter des événements ou circonstances ultérieurs ou autres.

________________________________ 1 Sur la base des douze mois clos au 31 juillet 2021 pour Analog Devices et des douze mois clos au 26 juin 2021 pour Maxim. Le flux de trésorerie disponible est défini comme les liquidités nettes fournies par les activités d'exploitation, déterminées en conformité avec les GAAP, moins les acquisitions d'immobilisations incorporelles, nettes.

