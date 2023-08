Maximus, Inc. est un opérateur de programmes gouvernementaux de santé et de services sociaux et un fournisseur de solutions technologiques aux gouvernements. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Le secteur des services américains fournit une variété de services de processus d'affaires (BPS), tels que l'administration de programmes, les appels et les évaluations, et les travaux de consultation connexes pour les programmes des gouvernements locaux et d'État des États-Unis. Le segment U.S. Federal Services fournit des solutions de bout en bout qui aident diverses agences du gouvernement fédéral des États-Unis, y compris les opérations et la gestion des programmes, les services cliniques et les solutions technologiques. Le segment Outside the U.S. fournit des BPS pour les gouvernements internationaux et les clients commerciaux. Les services fournis par le segment comprennent les évaluations de santé et d'invalidité, l'administration de programmes pour les services d'emploi, les solutions de bien-être et d'autres services liés aux demandeurs d'emploi.