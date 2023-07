MaxLinear, Inc. est une société de conception de circuits intégrés. C'est un fournisseur de systèmes sur puce (SoC) de communication, de solutions utilisées dans les infrastructures à large bande, mobiles et filaires, les centres de données et les applications industrielles et multi-marchés. Ses produits intègrent la totalité ou des parties substantielles d'un système de communication à haut débit, y compris la radiofréquence (RF), les signaux analogiques et mixtes à haute performance, le traitement des signaux numériques, les moteurs de sécurité, la compression des données et les couches de mise en réseau et la gestion de l'énergie. Ses clients comprennent des distributeurs d'électronique, des fabricants de modules, des fabricants d'équipement d'origine (OEM) et des fabricants de conception originale (ODM), qui incorporent ses produits dans une gamme de dispositifs électroniques, tels que les spécifications d'interface de service de données par câble (DOCSIS), les modems et les passerelles à large bande en fibre et DSL, et les routeurs Wi-Fi et filaires pour les réseaux domestiques, entre autres. Ses dispositifs semi-conducteurs et ses solutions au niveau de la plate-forme sont fabriqués à l'aide de la technologie du processus CMOS.