Mayfair Gold Corp. a annoncé l'achèvement réussi des campagnes de terrain géotechnique et hydrogéologique à l'appui de l'étude de préfaisabilité prévue pour le projet Fenn-Gib. Le projet Fenn-Gib, contrôlé à 100% par Mayfair et situé dans la région de Timmins dans le nord-est de l'Ontario, contient une estimation de ressources minérales indiquées (NI 43-101) de 3,38 millions d'onces (Moz) d'or (Au) à une teneur de 0,93 gramme par tonne (g/t) Au, et une ressource minérale inférée de 0,16Moz Au à une teneur de 0,85 g/t Au.

La minéralisation aurifère Fenn-Gib près de la surface est largement disséminée, orientée est-ouest sur la faille Pipestone sur plus de 1,5 kilomètres (km) et a une largeur de plus de 500 mètres (m) à l'extrémité ouest. Mayfair Gold a également le plaisir d'annoncer que le forage des ressources sur la zone à haute teneur Footwall, située à environ 100 m au nord du gisement Fenn-Gib, continue de progresser de manière encourageante. Le programme est soutenu par deux foreuses.

Sur la base des résultats obtenus à ce jour, Mayfair prévoit de déclarer une première ressource souterraine dans la zone Footwall au début de l'année 2024. En prévision de cela, un levé télévisuel en fond de trou a été réalisé sur trois trous de forage de la zone Footwall afin d'étayer la modélisation d'un pilier de couronne potentiel. Le gisement d'or de Fenn-Gib est l'actif de Mayfair et fait actuellement l'objet d'une estimation de ressources NI 43-101 mise à jour avec une date d'entrée en vigueur du 6 avril. 2023 d'une ressource totale indiquée de 113,69 millions de tonnes contenant 3,38 millions d'onces à une teneur de 0,85 g/t d'or à une teneur de coupure de 0,40 g/t d'or.

Le gisement Fenn-GIB s'étend sur une longueur de plus de 1,5 km et sur des largeurs de plus de 500 m. Les zones minéralisées en or restent ouvertes. Les zones minéralisées en or restent ouvertes en profondeur et en direction de l'est et de l'ouest. Des tests métallurgiques récemment achevés confirment que le gisement Fen-Gib peut offrir des taux de récupération de l'or allant jusqu'à 94 %.