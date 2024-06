Mayfair Gold Corp. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société est principalement engagée dans l'acquisition et l'exploration de propriétés minières au Canada. La société se concentre sur l'avancement de son projet aurifère Fenn-Gib, qu'elle détient à 100 % et qui est situé dans les cantons de Guibord et de Munro, dans le nord-est de l'Ontario, à environ 80 kilomètres à l'est de Timmins. Le projet aurifère Fenn-Gib s'étend sur environ 4 800 hectares. Le projet aurifère Fenn-Gib comprend environ 21 propriétés brevetées en fief simple, 153 concessions minières non brevetées et 144 concessions minières brevetées situées dans les cantons de Guibord, Munro, Michaud et McCool, dans le nord-est de l'Ontario, au Canada. Le projet Fenn-Gib comprend deux ensembles de propriétés, appelés blocs Fenn-Gib Nord et Sud, séparés d'environ trois kilomètres.

Secteur Or