Mayne Pharma Group Limited est une société pharmaceutique australienne spécialisée dans la commercialisation de nouveaux produits pharmaceutiques. La société fournit également des services de développement et de fabrication sous contrat à des clients du monde entier. Les secteurs d'activité de la société comprennent la santé des femmes, la dermatologie et l'international. Le secteur de la santé des femmes distribue des produits de marque pour la santé des femmes aux États-Unis. Ce segment comprend NEXTSTELLIS, ANNOVERA, BIJUVA, IMVEXXY et des vitamines prénatales de marque. Le secteur de la dermatologie distribue des produits dermatologiques établis aux États-Unis. Le secteur International est engagé dans la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques de marque et génériques au niveau mondial et dans la fourniture de services de développement et de fabrication sous contrat à des clients tiers. Les produits de la société comprennent, entre autres, la solution ACTIKERALL, les gélules et comprimés ASTRIX, la pâte MAGNOPLASM et le gel pour l'élimination des échardes SPLINTEX, ainsi que l'anneau vaginal ANNOVERA.