Mayne Pharma Group Limited est une société pharmaceutique spécialisée basée en Australie. La société se concentre sur la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques. La société opère à travers trois segments : International, Division des produits de marque (BPD) et Division des produits de portefeuille (PPD). Le segment International fabrique et vend des produits pharmaceutiques de marque et génériques à l'échelle mondiale et fournit des services de développement et de fabrication à des clients tiers. Le segment BPD distribue des produits spécialisés médicalement différenciés aux États-Unis. Le segment PPD distribue des produits établis (de marque et génériques) aux États-Unis sur la base d'un portefeuille. Les produits de la société comprennent les gélules de Doxycycline, les comprimés d'Oxycodone IR, les gélules d'Erythromycine et d'autres.

Secteur Produits pharmaceutiques