MAYR-MELNHOF KARTON : Intensification des défis au deuxième trimestre ; pas de répit attendu au troisième trimestre

Mayr-Melnhof Karton AG est le 1er producteur européen de carton et de boîtes en carton. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boîtes en carton (53,5%) : 853 Kt produites en 2021 au travers de 43 sites de production dans le monde ; - carton et papier (46,5%) : 2 069 Kt produites, réparties entre cartons à base de fibres recyclées (1 320 Kt ; n° 1 mondial) et cartons à base de fibres vierges (502 Kt). A fin 2021, le groupe dispose de 6 usines situées en Europe. La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (2,1%), Allemagne (16,6%), Pologne (12,2%), France (9,7%), Europe (46%), Asie-Moyen Orient-Afrique (7,9%), Amériques (4,8%) et autres (0,7%).

Secteur Emballages papier