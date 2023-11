Mayur Resources Limited se concentre sur le développement des ressources naturelles et des énergies renouvelables en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son portefeuille d'actifs diversifiés comprend du fer et des sables industriels, de la chaux et du ciment, des compensations carbone basées sur la nature et de l'énergie renouvelable. La société opère à travers trois segments : Mayur Renewables, Mayur Cement and Lime, et Ortus Resources. Mayur Renewables développe son portefeuille de projets de crédits carbone forestiers basés sur la nature (totalisant environ 1,4 million d'hectares), impliquant la reclassification, la protection et la préservation de la forêt tropicale menacée, vierge et biodiversifiée. Mayur Cement and Lime comprend le projet Central Cement & Lime, qui est une usine de fabrication intégrée verticalement. Le segment Ortus Resources comprend le projet Orokolo Bay Iron and Industrial Sands, qui produit plusieurs produits, notamment un concentré de vanadium et de titanomagnétite, du sable de construction et un concentré de minéraux lourds de valeur riche en zircon (DMS).

Secteur Sociétés minières intégrées