Mayur Uniquoters Limited est une société holding basée en Inde. La société est principalement engagée dans la fabrication de tissus textiles enduits, de cuir artificiel et de polychlorure de vinyle (PVC), qui sont largement utilisés dans différents segments tels que la chaussure, l'ameublement, les fabricants d'équipements automobiles d'origine, le marché de la rechange automobile et les exportations automobiles. L'entreprise n'a qu'un seul secteur d'activité : la fabrication et la vente de cuir synthétique PU/PVC. Les produits de la société comprennent l'automobile, la chaussure, l'ameublement, la maroquinerie et les vêtements. Elle propose une gamme de cuir pour l'industrie automobile, qui est utilisée dans diverses pièces, notamment les sièges, les garnitures de porte, les couvercles de volant, les couvercles de boîte de vitesses et de pommeau, les doublures de toit, les pare-soleil et les capots. Elle propose des produits pour diverses parties de la chaussure, tels que les tiges de chaussures, les doublures de chaussures et les semelles intérieures. Ces produits sont utilisés dans les chaussures de ville et les bottes, les chaussures de sport, les sandales, les pantoufles et les chaussures féminines haut de gamme.

Secteur Textiles et Cuirs