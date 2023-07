Mazagon Dock Shipbuilders Limited a pour activité la construction et la réparation de navires, de sous-marins, de divers types de bateaux et de produits d'ingénierie. La société est spécialisée dans la construction de navires de guerre et de sous-marins. Elle se divise en deux grands segments : la construction navale (nouvelles constructions et réparations de navires) et les sous-marins. Le segment de la construction navale construit des navires de guerre et des navires commerciaux, notamment le Nilgiri, des corvettes, des frégates de classe Godavari, des patrouilleurs, des destroyers, des dragues suceuses à trilling, des navires de ravitaillement en mer, des navires de transport de passagers et de marchandises et des navires BOP. Le segment des sous-marins construit des sous-marins, dont l'INS Shalki, l'INS Shankul et le sous-marin Scorpène. Il propose divers produits tels que des plates-formes navales, des destroyers, des sous-marins conventionnels, des frégates, des navires de patrouille en mer et des postes frontaliers flottants. Le segment des navires marchands propose des navires de charge généraux, des navires de soutien polyvalents, des navires de ravitaillement en mer, des remorqueurs, des dragueurs, des navires de transport de passagers, des navires-citernes, des barges et des chalutiers.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense