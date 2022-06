Mazaro N : Call for Ordinary General Assembly - June 24, 2022 - French version 01/06/2022 | 10:22 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Mazaro SA - Convocation pour l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2022 Ayant son siège à Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen, inscrite au registre des personnes morale (Gand division Gand) sous le numéro 0817.523.423. Le conseil d'administration a l'honneur de vous inviter à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, qui se tiendra au UGent campus Courtrai, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide - bâtiment A, 8500 Courtrai, salle A0.504, le 24 juin 2022 à 10 heures. Il n'y a pas de quorum requis pour l'assemblée générale ordinaire. Outre l'ordre du jour, cette invitation contient des informations pratiques supplémentaires sur la possibilité de voter valablement. Les points à l'ordre du jour et les propositions de résolution de l'assemblée générale ordinaire, qui peuvent être modifiés au cours de la réunion au nom du conseil d'administration, sont les suivants: 1. Délibération sur le rapport spécial relatif aux pertes du capital social (7:228 du code des sociétés et des associations) et décision en la matière. Proposition de résolution: "L'assemblée marque son accord quant au contenu du rapport spécial établi par le conseil d'administration et décide de poursuivre les activités de la société, ainsi que d'exécuter la ou les mesures telles que proposées." Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration relatifs à l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2021. Délibération et approbation des comptes annuels pour l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2021. Proposition de résolution: "L'assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé au 31 décembre 2021, y compris l'affectation du résultat." 4. Affectation du résultat. Proposition de résolution: "L'assemblée décide d'affecter les résultats comme suit: Perte à reporter: -1.249.061,66 EUR" 1 5. Décharges aux administrateurs Proposition de résolution: "Par vote séparé, l'assemblée donne décharge à chacun des administrateurs pour l'exercice de leur mandat respectif au cours de l'exercice écoulé. " 6. Approbation de la rémunération des administrateurs Proposition de résolution: "l'assemblée approuve la rémunération annuelle des administrateurs suivants: Monsieur De Mazière Filip: EUR 70.000;

Madame Caroline De Dijcker: EUR 14.450." Il n'y a pas de quorum requis pour délibérer et voter sur les points respectifs mentionnés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus. Chaque action aura une voix. Conformément à la loi applicable, les résolution proposées mentionnées dans l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire ci-dessus seront adoptées si elles sont approuvées par une majorité simple des votes valablement exprimés par les actionnaires. Disposition pratiques Site web de la société: https://www.mazaro.eu Adresse électronique de la société: caroline.dedijcker@mazaro.eu Notification et participation Pour être admis à l'assemblée et (pour les titres avec droit de vote) pour participer au vote, les détenteurs de titres nominatifs ou leurs représentants doivent notifier leur intention de participer à l'assemblée par lettre ordinaire à envoyer au siège social de la société ou par e- mail à l'adresse: caroline.dedijcker@mazaro.euau plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée prévue (au plus tard le mardi 21 juin 2022). Les propriétaires de titres dématérialisés doivent, dans le même délai, remettre au siège de la société une attestation, établie par le teneur de compte reconnu ou par l'organisme de liquidation, (i) indiquant le nombre d'actions dématérialisées inscrites à son nom dans ses propre comptes et (ii) constatant l'indisponibilité de ces actions jusqu'à l'assemblée générale. Procuration Les actionnaires peuvent, conformément à l'article 18 des statuts, se faire représenter par une autre personne au moyen d'une procuration écrite. Le formulaire de procuration est disponible sur le site web de la société et peut être demandé à l'adresse: caroline.dedijcker@mazaro.eu. La procuration dûment remplie et signée doit être déposée au siège de la société au plus tard le mardi 21 juin 2022. Il peut également être soumis par e-mail à l'adresse: caroline.dedijcker@mazaro.eu 2 Documentation Tous les documents nécessaires sont disponibles sur le site web de l'entreprise. Les documents ont été mis à la disposition des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société en temps utile. Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments distingués, Le conseil d'administration 3 Attachments Original Link

