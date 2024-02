Mazaya Real Estate Development Q.P.S.C., anciennement Mazaya Qatar Real Estate Development QSC, est une société basée au Qatar et active dans le secteur du développement immobilier. La société applique un accord conforme aux dispositions de la loi islamique et se spécialise dans l'investissement et le développement immobilier, comme l'établissement de complexes résidentiels, commerciaux et industriels, les études et le conseil en matière d'immobilier, les contrats, l'entretien, le courtage et les agences de commission, la représentation commerciale et immobilière liée à la propriété, le marketing, la gestion des bâtiments et des installations, les équipements et appareils mécaniques et électriques, l'importation et l'exportation liées aux objectifs de la société et l'investissement des fonds de la société. Les filiales à part entière de la société comprennent Qortuba Real Estate Investment Company W.L.L., Gulf Spring Real Estate Investment and Development Company W.L.L., Granada Real Estate Investment Company W.L.L. et Mazaya Lebanon for Tourism Development and Real

Secteur Développement et opérations immobilières