Mazda veut électrifier 25% à 40% de ses ventes d'ici 2030

Données financières JPY USD EUR CA 2023 3 951 Mrd 27 834 M 27 166 M Résultat net 2023 124 Mrd 876 M 855 M Tréso. nette 2023 103 Mrd 722 M 705 M PER 2023 5,61x Rendement 2023 3,69% Capitalisation 696 Mrd 4 904 M 4 787 M VE / CA 2023 0,15x VE / CA 2024 0,12x Nbr Employés 48 750 Flottant 92,5% Tendances analyse technique MAZDA MOTOR CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 1 105,00 JPY Objectif de cours Moyen 1 281,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 16,0% Dirigeants et Administrateurs Akira Marumoto Director Osamu Kawamura Head-Finance & Corporate Planning Kiyotaka Shobuda Chairman Mitsuo Hitomi Head-Technology Research Center Takeji Kojima Head-Research & Development Management Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MAZDA MOTOR CORPORATION 24.86% 4 904 TOYOTA MOTOR CORPORATION -5.34% 194 342 VOLKSWAGEN AG -21.32% 87 986 MERCEDES-BENZ GROUP AG -8.40% 68 980 GENERAL MOTORS COMPANY -32.17% 56 501 BMW AG -5.53% 56 342