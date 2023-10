mBank S.A. est un groupe bancaire organisé autour de 4 pôles d'activités : - banque de détail (67,4% du Produit Net Bancaire) ; - banque d'affaires et d'investissement (26,6%) ; - banque de marché (5,9%) ; - autres (0,1%). A fin 2019, le groupe gère 116,7 MdsPLN d'encours de dépôts et 105,3 MdsPLN d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 390 agences implantés essentiellement en Pologne (353), en République Tchèque (28) et en Slovaquie (9).

Secteur Banques