McAfee continue à offrir une protection en ligne de pointe aux particuliers

Dans un monde numérique à évolution ultrarapide, McAfee se tient aux côtés des particuliers pour leur fournir des solutions de protection en ligne haut de gamme

Aujourd'hui, McAfee Corp. (NASDAQ : MCFE, « McAfee »), un des leaders mondiaux de la protection en ligne, a diffusé des informations actualisées relatives à son offre tout spécialement destinée aux particuliers et à la cession précédemment annoncée de ses activités destinées aux entreprises.

En juillet 2021, McAfee a finalisé la vente de ses activités destinées aux entreprises. Cette transaction a permis à la société de se concentrer plus particulièrement sur ses services aux particuliers et d'accélérer sa stratégie pour devenir le leader de la protection des consommateurs en ligne.

« McAfee continue à protéger la vie privée, la sécurité et l'identité de ses clients dans un monde numérique à évolution ultrarapide », a déclaré Gagan Singh, vice-président principal, directeur des recettes et directeur des produits de McAfee. « Nous continuons à défendre le principe selon lequel jouir d'une protection efficace est un droit personnel du consommateur, et nous avons récemment procédé au déploiement de mises à jour très importantes et de grandes premières dans le secteur, comme McAfee Total Protection et Protection Score, qui protègent les particuliers, leur vie privée et leur identité en ligne. »

Les activités de McAfee dédiées aux entreprises ont été rachetées par Symphony Technology Group (STG). STG a annoncé l'an dernier avoir également acquis FireEye, une autre société de sécurité axée quant à elle sur le renseignement. STG a récemment annoncé le lancement de Trellix, fruit de l'association de McAfee Enterprise et de FireEye.

« STG a été le partenaire idéal pour aider nos clients commerciaux et leurs employés à effectuer la transition, et nous nous réjouissons de constater les importantes répercussions qu'aura cette nouvelle entreprise dans la continuité », a indiqué M. Singh. « Ce qui n'a pas changé, c'est que McAfee continuera à se tenir aux côtés des particuliers et de ses partenaires dans le monde entier. »

McAfee continue à exercer ses activités comme d'habitude, en travaillant sans relâche pour protéger les consommateurs du monde entier. Nous remercions tous nos clients et partenaires pour leur indéfectible loyauté et pour leur volonté de partager notre objectif de jouir d'une vie en ligne agréable en toute confiance.

À propos de McAfee

McAfee Corp. (NASDAQ : MCFE) est un des leaders mondiaux de la protection des consommateurs en ligne. Axées sur la protection des gens, et pas uniquement des dispositifs, les solutions de McAfee destinées aux particuliers s'adaptent aux besoins des utilisateurs dans un monde toujours en ligne, leur permettant de vivre en toute sécurité grâce à des solutions intuitives et intégrées qui protègent leurs familles et leurs communautés tout en leur offrant la sécurité dont ils ont besoin au bon moment. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.mcafee.com.

