Un Groupe d'investisseurs mené par Advent International et Permira achève l'acquisition de McAfee

McAfee Corp. (NASDAQ : MCFE, « McAfee »), un chef de file mondial de la protection en ligne, a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition par un groupe d’investisseurs mené par Advent International Corporation (« Advent ») et de fonds conseillés par Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. (« Crosspoint »), l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), GIC Private Limited (« GIC »), et une filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») (collectivement, « Le Groupe d’investisseurs »).

« Nous sommes très heureux de cette acquisition, et ravis de travailler avec le Groupe d’investisseurs, afin de renforcer davantage notre position de croissance à la pointe du marché, tandis que nous continuons de fournir des services de protection, de classe mondiale, à des millions de consommateurs à travers le monde », a déclaré le président et directeur général de McAfee, Peter Leav. « Cette acquisition a été rendue possible grâce aux contributions remarquables de nos employés, ainsi qu’au partenariat de TGP et Intel ces quatre dernières années. Nous sommes impatients de passer au chapitre suivant de notre aventure en tant qu’entreprise privée grand public, grâce au soutien et à l’expertise du Groupe d’investisseurs », a souligné M. Leav.

Dans le cadre de la transaction, Bruce Chizen, conseiller principal chez Permira, deviendra le président du conseil d’administration, de McAfee. M. Chizen a déclaré : « Le besoin de services de protection en ligne, personnalisés, innovants et intuitifs n’a jamais été plus important, et McAfee a tous les atouts pour répondre à cette demande et poursuivre le développement de sa plateforme technologique de premier plan, ainsi que de sa clientèle fidèle. Je suis particulièrement ravi de rejoindre le conseil d’administration, et impatient de contribuer aux diverses réussites qui marqueront immanquablement cette nouvelle étape pour l’entreprise. »

« Tandis que les consommateurs évoluent au sein du paysage de plus en plus sophistiqué et complexe de la cybersécurité, ils se tournent une fois encore vers McAfee », a déclaré Bryan Taylor, directeur de l’équipe des Investissements en technologie, chez Advent, et directeur associé, à Palo Alto. « La marque McAfee est synonyme de confiance et de protection. Nous nous réjouissons à l’idée de contribuer à renforcer la réputation de l’entreprise en termes de qualité, d’excellence et d’innovation, pour lui permettre d’atteindre de nouveaux sommets. »

Brian Ruder, codirecteur de la Technologie, chez Permira, a commenté : « Un nouveau chapitre prometteur s’ouvre aujourd’hui pour McAfee, et nous sommes ravis d’en faire partie. En tant que membre du conseil d’administration, Bruce apporte des décennies d’expérience de la direction et du développement de marques technologiques mondiales, notamment en tant que PDG d’Adobe, et membre des conseils d’administration d’Oracle et de Synopsys, entre autres. Conjointement avec nos partenaires d’investissement et l’équipe talentueuse de McAfee, nous aiderons la société à évoluer et renforcer ses opérations, améliorant ainsi encore davantage la sécurité de la vie numérique des consommateurs dans le monde entier. »

Le conseil d’administration de McAfee accueillera également la venue de Greg Clark, associé directeur chez Crosspoint Capital et ancien PDG de Symantec. « Nous sommes convaincus qu’une opportunité formidable s’offre à McAfee d’étendre sa position de leader dans la protection des citoyens contre la cybercriminalité. Nous avons hâte de nous associer à l’équipe de la direction de McAfee et au Groupe d’investisseurs, pour offrir ce qui constitue selon nous une opportunité unique dans la cybersécurité numérique. »

Le 8 novembre 2021, le Groupe d’investisseurs a annoncé l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation du capital de McAfee, pour 26,00 USD par action, dans une transaction entièrement au comptant, évaluée à plus de 14 milliards USD. Suite à cette transaction, McAfee n’est plus une société cotée en bourse. McAfee a notifié le NASDAQ concernant la finalisation de l’acquisition, et demandé que le NASDAQ dépose un avis de décotation auprès de la commission des valeurs mobilières (« Securities and Exchange Commission, SEC »), au nom de McAfee.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC interviennent en qualité de conseillers financiers de McAfee, et Ropes & Gray et Moulton Moore Stella, en tant que conseillers juridiques. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore, et DBO Partners LLC interviennent en tant que conseillers financiers, tandis que Bryant Stibel Group officie en qualité de conseiller aux opérations stratégiques, pour le Groupe d’investisseurs. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson agissent à titre de conseillers juridiques pour les Fusions et acquisitions, et Kirkland & Ellis agissent en tant que conseillers juridiques financiers pour le Groupe d’investisseurs.

Le financement par emprunt, de la transaction a été accordé à l’origine par JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., BofA Securities, Inc., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Credit Suisse Loan Funding LLC, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, RBC Capital Markets LLC, CPPIB Credit Investments Inc., UBS AG, Stamford Branch, UBS Securities LLC, et PSP Investments Credit II USA LLC, ainsi que diverses autres institutions financières ayant été ajoutées avant la syndication.

À propos de McAfee

McAfee Corp. (Nasdaq : MCFE) est un chef de file mondial de la protection en ligne pour les consommateurs. Axées sur la protection des individus, et non seulement celle des appareils, les solutions grand public, de McAfee s’adaptent aux besoins des utilisateurs dans un monde constamment en ligne, en leur donnant les moyens de vivre en sécurité grâce à des solutions intégrées et intuitives qui protègent leurs familles et leurs communautés, avec la bonne sécurité au bon moment. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.mcafee.com.

À propos d’Advent International

Fondée en 1984, Advent International est l’une des sociétés d’investissement privées, mondiales, les plus importantes et les plus expérimentées. La société a investi dans 390 entreprises réparties dans 42 pays, et à la date du 30 septembre 2021, elle détenait 86 milliards USD d’actifs sous gestion. Disposant de 15 bureaux dans 12 pays différents, Advent a mis en place une équipe mondialement intégrée comptant plus de 250 professionnels de l’investissement, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, et en Asie. La société se concentre sur les investissements dans cinq secteurs clés : les services commerciaux et financiers ; les soins de santé ; le secteur industriel ; le commerce de détail, la grande consommation et les loisirs ; et la technologie. Depuis plus de 35 ans, Advent se consacre à l’investissement international, et reste déterminée à s’associer à des équipes de direction pour offrir des revenus soutenus et une croissance des bénéfices pour ses sociétés du portefeuille. Pour en savoir plus, consultez le site Web technologique, www.adventtech.com, le site Web mondial, www.adventinternational.com, ou la page LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international, d’Advent.

À propos de Permira

Permira est une société d’investissement mondiale qui soutient des entreprises à succès poursuivant des ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds d’actifs sous gestion s’élevant à près de 65 milliards USD (58 milliards EUR), et réalise des investissements majoritaires et minoritaires à long terme. Les fonds Permira ont réalisé près de 300 investissements en capitaux propres dans quatre secteurs clés : la consommation, les services, la technologie et la santé. Les fonds Permira ont largement fait leurs preuves en termes d’investissements dans le secteur technologique, avec près de 17,1 milliards USD investis dans 60 entreprises appartenant aux domaines du cloud computing, de la Fintech, des logiciels en tant que service (Software as a Service, SaaS), et des marchés en ligne. Permira emploie plus de 360 personnes réparties dans 16 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

À propos de Crosspoint Capital Partners

Crosspoint Capital Partners est un fonds de placement privé, axé sur les marchés de la cybersécurité, de la confidentialité, et des logiciels d’infrastructure. Crosspoint a assemblé un groupe d’opérateurs, d’investisseurs et d’experts du secteur, particulièrement efficaces, dans le but de s’associer avec des sociétés de technologie fondamentale et générer des retours différenciés. Crosspoint a des bureaux à Menlo Park, en Californie, et à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.crosspointcapital.com.

À propos d’Investissements RPC

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (Investissements RPCmc) est une organisation professionnelle de gestion des investissements qui gère le Fonds dans l’intérêt des plus de 20 millions de contributeurs et bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de développer un portefeuille diversifié d’actifs, les investissements sont réalisés dans les capitaux publics et privés, l’immobilier, les infrastructures et les titres à revenu fixe, du monde entier. Ayant son siège social à Toronto et des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, Investissements RPC est régi et géré de manière indépendante du Régime de pensions du Canada, et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2021, le Fonds du RPC totalisait 550,4 milliards CAD. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cppinvestments.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos de GIC

GIC est une société d’investissement mondiale, de premier plan, créée en 1981 pour sécuriser l’avenir financier de Singapour. En tant que gestionnaire des réserves de change de Singapour, nous adoptons une approche à long terme, disciplinée, de l’investissement, et sommes positionnés de façon unique sur un vaste éventail de classes d’actifs et de stratégies actives, dans le monde entier. Celles-ci incluent les actions, les titres à revenu fixe, l’immobilier, les capitaux privés, le capital-risque, et l’infrastructure. Notre approche à long terme, nos capacités multi-actifs, et notre connectivité mondiale nous permettent d’être un investisseur de choix. Nous cherchons à ajouter une valeur significative à nos investissements. Avec notre siège à Singapour, nous disposons d’une force de talents, mondiale de plus de 1 800 employés dans 10 villes financières clés, ainsi que divers investissements dans plus de 40 pays.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.gic.com.sg/

À propos d’ADIA

Créée en 1976, l’Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») est une institution d’investissement mondialement diversifiée, qui investit prudemment des fonds au nom du Gouvernement d’Abu Dhabi, à travers une stratégie axée sur la création de valeur à long terme.

Pour en savoir plus : https://www.adia.ae

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Cette communication contient des « déclarations prévisionnelles ». Ces déclarations prévisionnelles incluent des déclarations relatives à la stratégie, aux objectifs, et aux domaines de focalisation futurs, de McAfee. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les croyances et hypothèses de la direction de McAfee, et sur les informations à la disposition de la direction à l’heure actuelle. Les déclarations prévisionnelles comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, et qui peuvent être identifiées par des termes tels que « s’attend à », « considère », « prévoit », ou par des expressions similaires et leur emploi sous forme négative. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et inconnus, ainsi que des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire varier considérablement les résultats, la performance ou les accomplissements réels, par rapport aux résultats, à la performance et aux accomplissements envisagés pour l’avenir, et formulés de manière explicite ou implicite dans lesdites déclarations prévisionnelles, notamment : (a) les risques liés à une perturbation de l’attention de la direction vis-à-vis des opérations commerciales continues de McAfee, du fait de la fusion (la « Fusion ») ; (b) une perturbation issue de la Fusion, et rendant le maintien des relations commerciales et opérationnelles, difficile, notamment s’agissant de retenir et recruter les personnels, et de maintenir des relations avec les clients et les fournisseurs de McAfee, ainsi que tous ceux avec qui l’entreprise fait des affaires ; (c) les coûts de transaction importants ; (d) le risque de litiges et/ou d’actions réglementaires liées à la Fusion ; (e) la possibilité que les conditions économiques générales et l’incertitude provoquées par le déclenchement d’hostilités ou la pandémie de COVID-19, pourraient provoquer une réduction des dépenses dans les technologies de l’information ou un retard des décisions d’achat ; (f) une augmentation des demandes de règlement ; (g) une augmentation des annulations des clients ; (h) l’incapacité d’augmenter les ventes pour les clients existants et d’attirer de nouveaux clients ; (i) l’échec de l’intégration réussie par McAfee des entreprises acquises récemment ou dans l’avenir, ou encore d’accomplir les synergies escomptées ; (j) le timing et la réussite de l’introduction de nouveaux produits par McAfee ou ses concurrents ; (k) les modifications dans les politiques tarifaires de McAfee ou dans celles de ses concurrents ; (l) les développements concernant les procédures juridiques ou réglementaires ; (m) l’incapacité à générer une croissance des revenus ou à permettre un accroissement des marges ; (n) des modifications dans les estimations de McAfee en ce qui concerne son taux d’imposition des sociétés, sur le long terme ; et (o) tous les autres risques et incertitudes décrits plus complètement dans les documents déposés auprès de la SEC, ou fournis à celle-ci, par McAfee, notamment sous l’intitulé « Facteurs de risque » dans le Rapport annuel de McAfee sur le Formulaire 10-K déposé antérieurement auprès de la SEC le 23 février 2022. Toutes les informations fournies dans cette communication sont valides à la date de leur publication, et McAfee ne s’engage aucunement à mettre à jour ces informations sauf lorsqu’exigé par la loi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

