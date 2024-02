MCAN Mortgage Corporation est une société de prêt et d'investissement hypothécaire basée au Canada. Son objectif est de générer un flux fiable de revenus en investissant dans un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires canadiens, y compris des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts à la construction résidentielle, des prêts à la construction non résidentielle et des prêts commerciaux, ainsi que d'autres types de titres, de prêts et d'investissements immobiliers. Ses secteurs d'activité comprennent trois divisions : MCAN Home, MCAN Capital et MCAN Wealth. MCAN Home est un prêteur hypothécaire résidentiel qui s'associe à des professionnels hypothécaires accrédités pour offrir des solutions hypothécaires assurées et non assurées à travers le Canada. MCAN Capital se concentre sur les opportunités de financement et d'investissement dans les marchés de la construction et des prêts commerciaux, les fonds de placement immobilier (FPI) et les fonds d'investissement privés axés sur l'octroi de prêts aux communautés canadiennes et sur leur développement. MCAN Wealth offre aux investisseurs des solutions d'investissement assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).