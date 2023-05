Les actions de C&C en baisse en raison d'un changement de direction et de retards dans la mise à niveau

(Alliance News) - C&C Group PLC a annoncé vendredi un changement de direction et a déclaré avoir rencontré des "défis importants" dans la mise en œuvre d'une mise à niveau complexe du système de planification des ressources de l'entreprise pour les activités de Matthew Clark et Bibendum, ou MCB, en Grande-Bretagne.

C&C, qui produit des cidres tels que Orchard Pig, Magners et Blackthorn, a vu ses actions chuter de 16 %, à 129,51 pence l'unité, vendredi matin à Londres.

Se référant à son grossiste en boissons Matthew Clark et à son vendeur de vin Bibendum, la société a déclaré : "Le processus de mise en œuvre a pris plus de temps et a été plus difficile à mettre en œuvre : "Le processus de mise en œuvre a pris plus de temps et s'est avéré beaucoup plus difficile et disruptif que ce qui avait été envisagé à l'origine, ce qui a eu un impact important sur le service et la rentabilité au sein de MCB", a-t-elle averti.

C&C a racheté Matthew Clark Holdings Ltd et Bibendum PLB Topco Ltd en 2018 à Conviviality pour des sommes non divulguées.

C&C s'attend à un coup unique de 25 millions d'euros lié à la perturbation de l'ERP au cours de l'exercice 2024.

La société a déclaré que ses résultats sont actuellement conformes à ses propres attentes pour l'exercice 2024 se terminant le 28 février, et qu'elle est confiante dans la stratégie et les perspectives à moyen et long terme.

Entre-temps, le directeur général de C&C, David Forde, a démissionné avec effet immédiat, mais reste disponible pour une période de transition. Patrick McMahon, directeur financier, devient directeur général et conservera les responsabilités de directeur financier jusqu'à ce qu'un remplaçant soit trouvé. Le président Ralph Findlay devient président exécutif.

