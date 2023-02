Exclusif - Le géant des crypto-monnaies Binance a transféré 400 millions de dollars d'un partenaire américain à une entreprise gérée par le PDG Zhao.

Au cours des trois premiers mois de 2021, plus de 400 millions de dollars ont transité du compte Binance.US de la Silvergate Bank, basée en Californie, vers cette société de trading, Merit Peak Ltd, selon les registres du trimestre, qui ont été examinés par Reuters. Le compte Binance.US était enregistré sous le nom de BAM Trading, la société d'exploitation de la bourse américaine, selon les registres. Les messages de la société montrent que les transferts vers Merit Peak ont commencé fin 2020.

Reuters n'a pas pu déterminer la raison des transferts ou si une partie de l'argent appartenait à des clients de Binance.US. Les conditions d'utilisation publiques de la bourse à l'époque indiquaient que les dépôts en dollars de ses clients étaient détenus chez Silvergate et une société de garde basée au Nevada appelée Prime Trust LLC. Prime Trust a effectué 650 millions de dollars de dépôts par virement sur le compte de Binance.US au cours du trimestre, selon les documents bancaires.

Une porte-parole de Binance.US, Kimberly Soward, n'a pas répondu aux questions de Reuters concernant les transferts détaillés dans les documents bancaires. Dans une déclaration, elle a dit que le reportage de Reuters utilisait "des informations périmées" sans donner plus de détails. Elle a ajouté : "Merit Peak ne négocie ni ne fournit aucun type de services sur la plateforme Binance.US" et "seuls les employés de Binance.US ont accès" aux comptes bancaires de la société américaine. Soward n'a pas précisé quand les activités de Merit Peak ont cessé.

La bourse mondiale Binance, le PDG de Binance Zhao et Prime Trust n'ont pas répondu aux questions détaillées sur les transferts. Un porte-parole de Silvergate a déclaré que la banque ne fait pas de commentaires sur les clients individuels.

Les dirigeants de Binance.US étaient préoccupés par les sorties de fonds car les transferts avaient lieu à leur insu, selon des messages examinés par Reuters. La PDG de Binance.US à l'époque, Catherine Coley, a écrit à un cadre financier de Binance fin 2020 pour demander une explication sur les transferts, les qualifiant d'"inattendus" et disant que "personne n'en a parlé."

"D'où viennent ces fonds ?" a-t-elle écrit dans un message.

Dans une réponse à Coley, vue par Reuters, le cadre de Binance, Susan Li, n'a pas expliqué les transferts. Li a écrit que Merit Peak était un "fournisseur qui facilitait le trading" sur Binance.US et fournissait également des prêts et des injections de capital à la bourse américaine.

Coley, qui a quitté Binance.US plus tard en 2021, n'a pas répondu aux questions envoyées par ses représentants légaux. Li n'a pas non plus répondu.

Reuters n'a pas été en mesure de retracer ce qu'il est advenu des 400 millions de dollars. Une partie non spécifiée de l'argent a ensuite été envoyée sur le compte Silvergate d'une société constituée aux Seychelles appelée Key Vision Development Limited, selon une personne ayant une connaissance directe des transferts. Un dépôt de société de 2021 par une autre unité de Binance a identifié le PDG Zhao comme un directeur de Key Vision. Un ancien cadre de Silvergate a confirmé que Key Vision détenait un compte chez Silvergate à cette époque.

L'agent enregistré local de Key Vision n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les transferts d'argent suggèrent que la bourse mondiale Binance, qui n'est pas autorisée à opérer aux États-Unis, contrôlait les finances de Binance.US, bien qu'elle maintienne que l'entité américaine est entièrement indépendante et opère en tant que son "partenaire américain". Le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission ont demandé à Binance et à Binance.US des informations sur leur relation dans le cadre d'enquêtes en cours sur des violations potentielles des règles financières, notamment pour savoir si Binance utilise la bourse américaine comme couverture pour faire des affaires aux États-Unis. La SEC et le ministère de la Justice ont refusé de faire des commentaires pour cet article.

Reuters a rapporté l'année dernière que Binance a créé Binance.US comme une filiale de facto en 2019 afin de détourner l'attention des régulateurs américains de la bourse mondiale. L'opérateur de Binance.US, BAM Trading Services, basé en Californie, est enregistré auprès du Trésor américain en tant qu'entreprise de services monétaires, une catégorie qui comprend les négociants en devises et les transmetteurs de fonds. Le propriétaire réel de BAM est Zhao.

La directrice financière de Binance.US, Jasmine Lee, a déclaré au Wall street Journal le 8 février que "l'étendue de notre relation" avec Binance.com est un nom partagé et un accord de licence pour la technologie. "Nous ne transférons pas nos fonds dans les deux sens", a déclaré Lee.

Susan Li, la directrice financière de Binance, avait cependant accès au compte Silvergate de Binance.US, ainsi que plusieurs employés supérieurs de Binance.US, selon les messages et la personne ayant une connaissance directe des transferts. Dans un message, un responsable financier de Binance.US a demandé à Li de donner à un autre employé de Binance.US l'autorité d'approuver les paiements à partir du compte. Un document de 2021 de Binance.US décrivant l'architecture technologique de la bourse américaine identifiait Silvergate comme un canal de paiement contrôlé à l'époque par Binance.com.

Les enregistrements de compte de Binance.US examinés par Reuters détaillent chaque transaction entre janvier et fin mars 2021. Reuters n'a pas examiné les enregistrements de compte pour d'autres périodes.

Les transferts vers Merit Peak ont eu lieu sur le réseau propriétaire Silvergate Exchange Network (SEN) de la banque, que Binance.US a rejoint en novembre 2020 pour servir ses entreprises clientes. SEN permet à ces clients de transférer des dollars entre leurs comptes à la banque. Le prospectus des investisseurs de Silvergate indique que les transferts SEN sont "push only", ce qui signifie qu'ils doivent être autorisés par le contrôleur du compte.

L'ancien cadre de Silvergate a déclaré à Reuters que le déplacement de fonds d'un compte d'entreprise sans l'approbation de la direction de cette entreprise constituerait une violation des règles de conformité de la banque. Le prospectus de Silvergate indique que "plusieurs étapes sont nécessaires pour créer, autoriser et approuver un transfert de SEN." Le porte-parole de Silvergate n'a pas abordé la question des transferts dans sa réponse à Reuters.

Au cours du trimestre janvier-mars 2021, le compte Binance.US a reçu 1,3 milliard de dollars en transferts SEN de la part de sociétés clientes négociant sur Binance.US, ainsi que les 650 millions de dollars de dépôts par virement bancaire de Prime Trust.

BOÎTE NOIRE

Le rôle des sociétés de négociation sur les bourses de crypto-monnaies telles que le leader du secteur, Binance, est examiné de près depuis l'effondrement de son rival FTX en novembre. Les sociétés de négociation jouent souvent un rôle de "teneur de marché", généralement en achetant et en vendant des actifs pour approfondir le volume d'échange d'une bourse et ainsi faciliter les transactions. Le teneur de marché profite de la différence, ou "spread", entre les prix offerts par les acheteurs et demandés par les vendeurs.

La SEC a accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d'avoir secrètement détourné des milliards de dollars de fonds de clients vers sa société de négociation, Alameda Research, qui fonctionnait comme un teneur de marché sur la bourse. Alameda a reçu un "traitement spécial non divulgué" sur la plateforme FTX qui a dissimulé les flux, a allégué la SEC dans sa plainte de décembre contre Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré à Bloomberg TV le 10 février que les bourses de crypto-monnaies, en général, "mêlaient les fonds des clients à leurs activités" en opérant également comme des courtiers-négociants et des fonds spéculatifs qui négociaient contre leurs propres clients. Il n'a pas pointé du doigt Binance ou d'autres bourses dans ses commentaires, mais a déclaré que les entreprises devaient s'attendre à davantage de mesures d'application de la part de l'agence.

"Nous ne permettons pas à la Bourse de New York de gérer également un fonds spéculatif et de négocier sur la bourse. Pourquoi le ferions-nous ici ?" a déclaré M. Gensler.

Parmi les négociants sur Binance.US se trouvait Merit Peak, selon les messages de l'entreprise, la société de négociation gérée par le PDG Zhao.

Les employés de Binance.US avaient peu de visibilité sur la façon dont Merit Peak exécutait les transactions, selon la personne ayant connaissance des transferts, car le logiciel qui faisait correspondre les ordres des clients était géré par Binance dans le cadre de l'accord de licence technologique entre les deux bourses. Le document qui décrivait l'architecture technologique de Binance.US désignait ce logiciel comme "BlackBox" parce que, selon les anciens employés, les employés de Binance.US ne savaient pas comment il fonctionnait.

D'anciens régulateurs, ainsi que d'anciens cadres de Binance et Silvergate, ont déclaré à Reuters que le rôle de Merit Peak sur Binance.US créait des conflits d'intérêts potentiels entre la bourse et ses clients car Binance.US ne divulguait aucune information sur les activités de Merit Peak ou son propriétaire. La SEC a décrit Merit Peak comme une entité de Binance lorsqu'elle a demandé des informations sur la société de négociation dans le cadre d'une assignation à comparaître délivrée à Binance.US en décembre 2020.

"Lorsque vous avez ce manque de transparence, vous ne savez pas si les clients de Binance sont désavantagés", a déclaré Howard Fischer, ancien conseiller principal de la SEC en matière de procès et désormais associé du cabinet d'avocats américain Moses Singer.

Merit Peak a été constituée en société dans les îles Vierges britanniques en janvier 2019. En décembre de la même année, Zhao a signé un accord d'achat pour que Merit Peak investisse 1 million de dollars dans la société de portefeuille de l'opérateur Binance.US, BAM Trading, en échange d'une partie des actions privilégiées de la société de portefeuille. L'accord identifiait Zhao comme le "gestionnaire" de Merit Peak.

Le registre des sociétés des BVI ne nomme pas les administrateurs ou les actionnaires de Merit Peak, et identifie seulement son agent enregistré local. L'agent n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur la propriété de Merit Peak. Comme Binance.US, Binance n'a pas non plus fourni d'informations publiques sur Merit Peak, et ne l'a pas mentionné dans les soumissions aux régulateurs et aux registres d'entreprises qui ont été examinés par Reuters.

Le document 2021 qui décrivait l'architecture technologique de Binance.US notait qu'un "Market Maker" non identifié était sous le contrôle de Binance.com. Dans un événement Twitter Spaces en novembre dernier, Zhao a déclaré qu'il était actionnaire d'un teneur de marché non spécifié, mais a souligné qu'il ne réalisait pas de bénéfices et qu'il "fournissait simplement des liquidités sur le marché."

L'assignation de la SEC, adressée à Coley, demandait des informations sur tous les teneurs de marché de Binance.US, leurs propriétaires et leur activité de négociation. Le Wall street Journal a fait état de cette assignation l'année dernière. Reuters n'a pas pu établir comment Binance.US a répondu à la SEC.

Binance.US et Binance n'ont pas répondu aux questions de Reuters sur l'affaire de la SEC, mais le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a déclaré mercredi au Wall street Journal que la société "travaillait avec les régulateurs pour déterminer quelles sont les mesures correctives" pour résoudre les enquêtes. Le ministère de la Justice enquête également sur Binance pour des soupçons de blanchiment d'argent et de violations de sanctions, a précédemment rapporté Reuters.

Silvergate, la banque utilisée par Binance et d'autres bourses de crypto-monnaies, fait également l'objet d'un examen minutieux. Elle fait l'objet d'une enquête de la section fraude du ministère de la Justice, qui examine l'hébergement par Silvergate de comptes liés aux entreprises de Bankman-Fried. Silvergate n'a pas fait de commentaire et le ministère de la Justice a refusé de commenter.

"VIDANGE CONSTANTE DE L'ARGENT"

Coley a annoncé que Binance.US avait rejoint le réseau d'échange Silvergate en novembre 2020, déclarant à un média cryptographique : "Nous avons lancé SEN pour nos clients professionnels."

Merit Peak a donné à Binance.US 5 millions de dollars pour financer le "solde minimum" du nouveau compte SEN de la bourse, selon un message qu'un employé senior de Binance.US a envoyé plus tard à ses homologues de Binance.com. Les transferts vers Merit Peak ont commencé peu après, selon les messages.

Le matin du 23 décembre, M. Coley a signalé un "retrait très important" de 7,5 millions de dollars effectué par Merit Peak sur le compte de Binance.US. Le personnel de Binance.US qualifiait les transferts à Merit Peak de "retraits", selon les messages, car les employés de Binance.com les initiaient.

"Cette transaction est inattendue", a écrit Coley. En conséquence, elle a dit à Susan Li, qui a été nommée chef d'équipe du département financier de Binance dans une liste d'employés de la société cette année-là, que le compte SEN de Binance.US avait atteint sa limite de retrait quotidienne de 10 millions de dollars et qu'elle allait relever ce seuil à 20 millions de dollars.

M. Coley a demandé à M. Li d'informer le personnel de Binance.US à l'avenir lorsque le compte SEN était sur le point d'atteindre sa limite. "Étant donné que nous n'avons pas accès au portail, pouvons-nous avoir des yeux et des oreilles pour nous aider", a-t-elle envoyé un message. Elle n'a pas identifié le portail, mais Silvergate indique que les comptes SEN sont accessibles via un "portail bancaire en ligne".

Coley a repris contact avec Li plus tard dans la journée. "Pouvez-vous m'expliquer davantage - peut-être par téléphone - les flux qui se produisent via SEN ? Je veux mieux les comprendre car personne ne les a mentionnés jusqu'à aujourd'hui où ils ont été pris dans notre limite", a écrit Coley.

"Qui dirige tout cela ?" Coley a demandé, notant que d'autres employés supérieurs de Binance.US n'étaient pas non plus au courant des transferts.

Li a répondu dans un message à Coley que le rôle de Merit Peak était celui d'un "fournisseur de gré à gré". Elle n'a pas élaboré ou répondu directement aux questions de Coley.

Dans les transactions OTC ou hors cote, deux parties conviennent d'un prix en dehors d'une bourse. Reuters n'a pas pu établir dans quelles transactions Merit Peak était impliquée. Mais dans un message adressé à un collègue début 2021, vu par Reuters, un employé senior de Binance.US a déclaré que Binance.com envoyait des crypto-monnaies à Binance.US pour les vendre à des traders américains, puis "retirait" les revenus via Merit Peak. Cela a conduit à une "vidange régulière de l'argent de SEN", malgré un marché cryptographique en plein essor, a écrit l'employé.

De janvier à mars 2021, les relevés de compte montrent que Merit Peak a reçu 89 transferts du compte SEN de Binance.US pour un total de 404 millions de dollars. Sur cette période, Merit Peak a effectué quatre paiements sur le compte Binance.US, pour un total d'environ 160 000 dollars.

Les transferts vers Merit Peak portaient presque tous sur des montants précis de plusieurs millions de dollars, effectués à un ou deux jours d'intervalle. Ces transferts suivaient souvent immédiatement un dépôt sur le compte Binance.US par Prime Trust, la société de dépôt de crypto-monnaies pour les fonds des clients de Binance.US.

Merit Peak a ensuite transféré des fonds de son compte Silvergate vers le compte appartenant à Key Vision, la société des Seychelles, a déclaré la personne ayant une connaissance directe des transferts.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer pourquoi l'argent a été déplacé de cette manière.

Cette année-là, Binance.com demandait également aux clients internationaux de sa plateforme de déposer des dollars sur le compte Silvergate de Key Vision, selon des captures d'écran des instructions publiées sur un blog cryptographique. Le registre des entreprises des Seychelles indique que Key Vision, qui a été constituée en société le même jour que Merit Peak, reste active et est "en règle".

En avril 2021, Binance.US a annoncé de manière inattendue le remplacement de Coley au poste de PDG. Elle n'a fait aucune déclaration publique depuis son départ.