L'homme qui a tiré sur le promeneur du chien de Lady Gaga lors d'un vol d'animaux domestiques est condamné à 21 ans de prison

Dans le cadre du plaidoyer de non-contestation - l'équivalent légal d'un plaidoyer de culpabilité en Californie - James Howard Jackson a également admis devant le tribunal avoir infligé des blessures corporelles graves à l'homme qu'il a abattu d'une balle dans la poitrine, Ryan Fischer, qui a survécu à l'attaque.

"L'accord sur le plaidoyer tient M. Jackson responsable d'avoir perpétré un acte violent et sans pitié et rend justice à notre victime", a déclaré le bureau du procureur du comté de Los Angeles en annonçant le règlement de l'affaire.

Plusieurs autres accusations auxquelles Jackson faisait face ont été rejetées dans l'accord de plaidoyer, selon le Los Angeles City News Service (CNS).

M. Fischer a assisté à l'audience de lundi et, selon le CNS, a fait une déclaration dans laquelle il a critiqué le défendeur, affirmant que la fusillade avait changé sa vie à jamais.

Jackson était l'un des cinq suspects - dont quatre ont été identifiés par les autorités comme des membres connus de gangs de rue - arrêtés en rapport avec la fusillade du promeneur de chiens de Gaga et l'enlèvement de ses deux animaux de compagnie le 24 février 2021.

Les deux bulldogs, nommés Koji et Gustav, ont été déposés sains et saufs dans un poste de police et remis aux représentants de la musicienne deux jours après avoir été enlevés sous la menace d'une arme par deux inconnus dans une voiture.

Un troisième bouledogue appartenant à Gaga qui se promenait avec Fischer au moment des faits s'est échappé et a été retrouvé sain et sauf par la police.

La police a déclaré à l'époque que les preuves suggéraient que les suspects avaient choisi les trois chiens en raison de la grande valeur accordée à cette race, mais qu'ils n'étaient pas censés connaître l'identité du propriétaire avant le vol.

Gaga, qui tournait un film à Rome lorsque ses animaux ont été enlevés, avait lancé un appel public sur les médias sociaux pour un "acte de bonté" afin de les ramener à la maison, et avait proposé une récompense de 500 000 $.

La femme qui s'est présentée pour signaler avoir trouvé les chiens et les remettre à la police, Jennifer McBride, a ensuite été accusée de complicité après les faits. Son affaire était toujours en cours lundi, selon le bureau du procureur.

Un autre co-accusé, Harold White, a plaidé sans contestation lundi pour une accusation liée aux armes et sera condamné l'année prochaine, selon les procureurs.

Deux autres personnes, Jaylin White et Lafayette Whaley, ont précédemment plaidé sans contestation pour vol au second degré, recevant des peines de quatre et six ans de prison, respectivement.