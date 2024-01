McBride plc est un fabricant et fournisseur britannique de produits de marque privée et de produits fabriqués en sous-traitance pour les marchés de l'entretien ménager et de l'hygiène professionnelle. Les segments de la société comprennent les liquides, les doses unitaires, les poudres, les aérosols et la région Asie-Pacifique. Le segment des liquides produit une gamme de produits d'entretien ménager vendus en bouteille ou en sachet, notamment des détergents pour le linge, des liquides pour lave-vaisselle et des nettoyants de surface. Son segment Dosage unitaire produit des produits d'entretien en doses individuelles, notamment des tablettes pour lave-vaisselle et des capsules pour lessive. Son segment Poudres produit des produits de nettoyage en poudre, principalement pour la lessive, mais aussi pour les lave-vaisselle. Son segment Aérosols produit une gamme de produits d'entretien ménager, de soins personnels et de nettoyage professionnel. La société accompagne ses clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'approvisionnement et la formulation jusqu'à la production, l'emballage et la livraison. Ses marques comprennent Surcare, Oven Pride et Clean n Fresh.

Secteur Produits ménagers