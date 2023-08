McColl's Retail Group plc est un détaillant basé au Royaume-Uni, qui exploite des magasins de proximité de marque McColl's et Morrisons Daily, ainsi que des kiosques à journaux de marque Martin's dans tout le Royaume-Uni, sauf en Écosse où il opère sous sa marque historique, RS McColl. Ses magasins de proximité McColl's et ses kiosques à journaux Martin's, ou RS McColl en Écosse, sont situés à proximité de zones résidentielles, de quartiers et de villages. Les magasins de la société fournissent une gamme de services, tels que des guichets automatiques (ATM), le paiement de factures, environ 500 bureaux de poste et des points de collecte Internet, à de nombreuses communautés. Ses services en magasin comprennent des bureaux de poste ouverts jusqu'à tard, des casiers Amazon et des points CollectPlus, des services de paiement de factures, la livraison de nouvelles à domicile, des guichets automatiques et des terminaux de loterie nationale. La société est présente en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, avec environ 1 100 magasins et quatre millions de clients hebdomadaires.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire