Morrisons conclut un accord pour le détaillant britannique McColl's - Sky News

McColls, qui gère 1 100 magasins et emploie 16 000 personnes, s'est placé sous administration judiciaire, une forme de protection contre les créanciers, vendredi, et PricewaterhouseCoopers (PwC) a été nommé administrateur.

EG Group, l'entreprise de stations-service et de vente au détail de produits alimentaires appartenant aux frères Zuber et Mohsin Issa et au groupe d'investissement privé TDR Capital, devait prendre le contrôle de McColls après que ses créanciers aient rejeté un accord de sauvetage de Morrisons. Les frères et TDR possèdent également Asda.

Toutefois, au cours du week-end, Morrisons, qui a conclu un accord d'approvisionnement en gros avec McColl's, est revenu à la charge avec une autre proposition qui permettra de préserver tous ses magasins et son personnel, d'honorer les obligations en matière de pension et de rembourser intégralement les créanciers.

Morrisons, McColl's et EG Group ont tous refusé de commenter.

McColl's était en pourparlers avec ses créanciers depuis des semaines pour tenter de résoudre ses problèmes de financement. Ses actionnaires ont vu la valeur de leur investissement pratiquement anéantie au cours de l'année dernière.

La cotation des actions du détaillant a été suspendue vendredi.