Morrisons vole à la rescousse de McColl's

La grande chaîne de supermarchés britannique Morrisons a proposé un accord de sauvetage pour éviter la faillite de McColl's, a rapporté Sky News vendredi, un jour après que la chaîne de magasins de proximité ait averti de la probabilité croissante d'être placée sous administration judiciaire.

Selon le rapport de Sky News, la proposition de Morrisons, qui a un lien de vente en gros avec McColl's, permettrait à Morrisons de rembourser intégralement les prêteurs de McColl's et de préserver la grande majorité de ses magasins et de ses emplois, citant un initié et des personnes connaissant bien le dossier. Morrisons et McColl's ont refusé tout commentaire.

McColl's, à court de liquidités, s'est efforcé d'obtenir des financements à court terme pour rester à flot et les défis plus larges du commerce de détail britannique, y compris la récente crise du coût de la vie et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, ont mis le secteur à rude épreuve. La société a réaffirmé jeudi qu'elle était toujours en pourparlers sur un financement potentiel pour résoudre les problèmes de financement et créer une plate-forme stable pour l'entreprise.

"Même si l'on parvient à un résultat positif, il est probable que la valeur attribuée aux actions ordinaires du groupe sera faible ou nulle", a déclaré McColl's jeudi.

Les actions de McColl's se sont effondrées de 55 % au début de la séance, avant de faire marche arrière et de s'apprécier de 21 % à 1,42 pence, grâce à l'espoir d'une bouée de sauvetage. L'action a perdu environ 90% de sa valeur cette année, sans compter les derniers mouvements. Le groupe, qui compte 1 100 magasins, gère les magasins de proximité de marque McColl's et Morrisons Daily ainsi que les kiosques à journaux Martin's et emploie environ 16 000 personnes.