McCormick & Company, Incorporated est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits aromatiques (épices, herbes, assaisonnements, marinades et arômes) à destination des producteurs agroalimentaires et des distributeurs de produits alimentaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente au détail de produits aromatiques (57,1%) ; - distribution aux entreprises de l'industrie alimentaire (42,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (61,3%), Amériques (10,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (18,2%) et Asie-Pacifique (10,4%).

Secteur Transformation des aliments