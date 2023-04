McDonald's : Jefferies ajuste son objectif de cours

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur McDonald's avec un objectif de cours ajusté de 315 à 320 dollars, voyant 'de multiples catalyseurs qui pourraient pousser le titre', dont l'attractivité du dossier liée à sa résilience à une récession.



Le broker pointe aussi 'la dynamique numérique de McDonald's, y compris le récent Cardi B Meal (qui a bien suscité l'intérêt, en ligne avec les repas précédents J Balvin/Saweetie) et la croissance active des membres de programmes de fidélité'.



Enfin, Jefferies met en avant 'le potentiel à la fois d'économies de frais généraux et administratifs (SG&A) et d'accélération de la croissance des unités pour apporter du potentiel de hausse aux attentes d'EBITDA pour 2024'.



