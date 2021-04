McDonald's : une valeur pour jouer la réouverture selon MS

McDonald's et Yum! Brands figurent parmi les valeurs américaines de la restauration permettant de jouer le scénario de la réouverture de l'économie, estiment lundi les analystes de Morgan Stanley.



Dans une note consacrée au secteur, le bureau d'études explique que le géant de la restauration rapide et l'exploitant des chaînes KFC et Pizza Hut devraient être les grands bénéficiaires de la reprise en raison de leur statut de groupes proches de la consommation courante ('staple-like').



Concernant McDonald's, Morgan Stanley déclare s'attendre à des ventes solides aux Etats-Unis sur le premier trimestre de l'année en raison de la distribution des chèques aux ménages américains et de la vigueur de son activité 'drive'.



Avec l'amélioration de la mobilité aux Etats-Unis, McDonald's devrait faire mieux que ses rivaux dans le contexte post-pandémique, assure l'analyste, qui revoit à la hausse de 248 à 250 dollars son objectif de cours sur la valeur, tout en maintenant une recommandation 'surpondérer'.



