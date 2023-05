Byron Allen poursuit McDonald's pour avoir prétendument menti sur son engagement envers les médias noirs

Dans une plainte déposée la semaine dernière à Los Angeles, les sociétés Entertainment Studios Networks Inc et Weather Group LLC ont déclaré que McDonald's avait "menti" lorsqu'elle s'était engagée, en mai 2021, à faire passer de 2 % à 5 %, d'ici à 2024, les dépenses publicitaires nationales auprès des médias appartenant à des Noirs.

M. Allen a déclaré qu'il saurait si McDonald's respectait cet engagement car son groupe Allen Media représente plus de 90 % des médias appartenant à des Noirs. Il a déclaré qu'il s'était appuyé sur l'engagement de McDonald's lorsqu'il a cherché à conclure de nouveaux contrats avec l'entreprise, mais qu'il s'est heurté à une fin de non-recevoir.

L'action en justice vise à obtenir 100 millions de dollars, plus des dommages-intérêts punitifs, pour la violation présumée par McDonald's d'une loi californienne contre les fausses promesses.

L'affaire d'Allen vient s'ajouter à son action en justice fédérale de 10 milliards de dollars, selon laquelle les pratiques publicitaires de McDonald's s'apparentent à des "stéréotypes raciaux" qui violent les lois fédérales et californiennes sur les droits civils.

Dans un communiqué, McDonald's a déclaré qu'elle était fière de son bilan en matière d'investissement dans des communautés et des partenaires diversifiés.

"Byron Allen intente des poursuites sans fondement dans le cadre d'une campagne de diffamation publique contre notre entreprise pour essayer de se remplir les poches", a déclaré la société. Nous ne nous laisserons pas contraindre par ces tactiques "in terrorem" et nous nous défendrons vigoureusement.

Allen a déclaré dans son propre communiqué : "Pendant le mouvement Black Lives Matter, des centaines d'entreprises se sont engagées auprès de l'Amérique noire.... McDonald's est l'une de ces entreprises qui a menti et fait de fausses promesses".

Dans un document déposé au tribunal le 21 avril, les avocats de McDonald's ont déclaré que la médiation visant à régler le procès de 10 milliards de dollars intenté par M. Allen n'avait pas abouti et ont accusé M. Allen d'essayer de "harceler et de haranguer McDonald's en vue d'obtenir une résolution non méritée".

McDonald's a cité une lettre ouverte publiée par M. Allen dans le Chicago Tribune le 19 avril, un jour avant les négociations prévues, dans laquelle il s'en prenait à son prétendu "horrible racisme systémique à l'encontre des Noirs".

La lettre demandait également le remplacement du directeur général Chris Kempczinski et du conseil d'administration de McDonald's. Un porte-parole de M. Allen n'a pas donné suite à cette demande. Un porte-parole de M. Allen n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi.

Les affaires sont les suivantes : Weather Group LLC et al v. McDonald's USA LLC, California Superior Court, Los Angeles County, No. 23STCV10045 ; et Entertainment Studios Networks Inc et al v McDonald's Corp, U.S. District Court, Central District of California, No. 21-04972.