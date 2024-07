La valeur du jour à Wall Street - McDonald's : repli de ses bénéfices au premier semestre

L'action McDonald's (+3,98% à 262,02 euros) progresse à Wall Street alors que le chaîne de restauration rapide a publié ce lundi des résultats mitigés au premier semestre. Sur cette période, ses revenus consolidées se sont élevées à près de 12,7 milliards de dollars, soit une augmentation par rapport à l'année précédente de 2%. Son résultat opérationnel augmente de 1%, ressortant à 5,66 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice net recule de 4% à 3,95 milliards de dollars. Le bénéfice net par action se replie lui de 2% à 5,46 dollars.



"Les résultats pour ce semestre reflètent un résultat d'exploitation positif, principalement dû à des marges franchisées plus élevées, partiellement compensées par des frais de vente, généraux et administratifs plus élevés", explique McDonald's.



En outre, au deuxième trimestre, la chaîne de restauration rapide indique que le chiffre d'affaires mondial est stable à 6,49 milliards de dollars alors qu'il était anticipé à 6,61 milliards de dollars.



Il reflète un chiffre d'affaires comparable négatif dans tous les segments : -0,7 % aux États-Unis (contre une hausse de 10,3% il y a un an) ; -1,1% sur les marchés internationaux exploités (contre une hausse de 11,9% il y a un an) ; -1,3% sur les marchés internationaux sous licence pour le développement (contre une hausse de 14% il y a un an).



La performance du segment marchés internationaux exploités a été "affectée par des ventes comparables négatives sur un certain nombre de marchés, en particulier en France", explique McDonald's.



Sur ce trimestre, le bénéfice net a chuté de 12% à 2,02 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net par action s'est élevé à 2,97 dollars (soit une baisse de 6%), ressortant sous le consensus de 3,07 dollars, contre 3,17 dollars un an auparavant à la même période.



Le bénéfice d'exploitation s'est replié de 6% ressortant à 2,92 milliards de dollars.



"La baisse du chiffre d'affaires et l'augmentation des frais de vente, des frais généraux et des frais d'administration ont entraîné une baisse du résultat d'exploitation pour le trimestre", fait savoir la multinationale américaine.



Enfin, sur ce trimestre, le groupe annonce "toutefois que ses ventes au niveau mondial auprès des membres du programme de fidélisation, sur les 50 marchés concernés, ont dépassé 26 milliards de dollars sur douze mois glissants et environ sept milliards pour le trimestre".