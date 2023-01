Le franchisé de McDonald's règle la poursuite pour harcèlement sexuel intentée par une agence américaine

Depuis au moins 2017, AMTCR Inc était au courant et a laissé les superviseurs, les directeurs et les autres travailleurs intimider et faire des avances sexuelles non désirées, des attouchements et des commentaires offensants envers les victimes, qui étaient principalement des employés adolescents, a déclaré l'EEOC.

La plainte déposée par l'agence en septembre 2021 décrivait le harcèlement présumé de 11 victimes, et indiquait que la plupart d'entre elles avaient quitté leur emploi parce qu'elles ne pouvaient plus tolérer les environnements de travail hostiles sexuellement abusifs.

Jeudi, la juge de district américaine Jennifer Dorsey à Las Vegas a approuvé un décret de consentement de trois ans exigeant qu'AMTCR retienne les services d'un contrôleur externe pour superviser son traitement des plaintes de harcèlement et de représailles.

AMTCR a également accepté d'améliorer la formation de ses employés, de suivre les plaintes de harcèlement et de représailles, et de sonder annuellement les employés sur les conditions de travail.

Le franchisé a nié tout acte répréhensible et toute responsabilité en acceptant le décret. L'argent du versement sera distribué aux demandeurs admissibles.

Un avocat de l'AMTCR n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

McDonald's n'était pas un défendeur. L'entreprise basée à Chicago n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En avril 2021, McDonald's s'est engagé à améliorer la formation pour lutter contre le harcèlement et la discrimination, après avoir fait face à des poursuites judiciaires affirmant que les employées des établissements appartenant à l'entreprise étaient soumises à un harcèlement sexuel généralisé.

Huit mois plus tard, l'ancien directeur général Steve Easterbrook a rendu plus de 105 millions de dollars d'indemnités de départ et a présenté des excuses pour régler le procès intenté par l'entreprise, selon lequel il aurait menti pour dissimuler des relations sexuelles avec des employés.

L'affaire Las Vegas est EEOC v AMTCR Inc et al, U.S. District Court, District of Nevada, No. 21-01808.