Le principal dirigeant de McDonald's aux Etats-Unis a denonce les informations virales faisant etat d'une flambee des prix des Big Mac, estimant qu'elles donnaient une image inexacte de l'entreprise, qui a vu ses benefices augmenter d'environ un tiers depuis 2019 et qui se prepare maintenant a lancer des repas combines a 5 dollars.

"Je peux vous dire que cela me frustre et m'inquiete, ainsi que beaucoup de nos franchises, lorsque j'entends parler d'un repas Big Mac a 18 dollars vendu", a declare le president de McDonald's USA, Joe Erlinger, dans une lettre ouverte publiee mercredi sur le site internet du geant du hamburger.

"Ce qui est plus inquietant, cependant, c'est lorsque les gens croient que c'est la regle et non l'exception, ou lorsque les gens commencent a suggerer que les prix d'un Big Mac ont augmente de 100% depuis 2019."

Les benefices de McDonald's ont augmente de pres d'un tiers entre 2019 et 2023. Le benefice brut de McDonald's en 2023 etait legerement superieur a 14,56 milliards de dollars. En 2019, il s'elevait a pres de 11,18 milliards de dollars.

Ces derniers mois, McDonald's a mis l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une marque de valeur. Ce mois-ci, la societe a confirme qu'elle lancerait un repas combine a 5 dollars pour une duree limitee cet ete.

Les prix chez McDonald's sont fixes par les franchises, qui gerent 95 % des plus de 13 700 magasins de la societe aux Etats-Unis, selon la societe. Le Big Mac a 18 dollars, dont les medias se sont largement fait l'echo, a ete vendu dans un magasin franchise de Darien, dans le Connecticut, une ville ou le revenu median des menages est superieur a 250 000 dollars, selon les chiffres du Bureau du recensement des Etats-Unis datant de 2021.

Erlinger a declare que le prix moyen d'un Big Mac aux Etats-Unis est de 5,29 dollars, soit une augmentation de 21 % depuis 2019, contrairement aux augmentations beaucoup plus importantes suggerees par des rapports "mal sources".

Une infographie accompagnant la lettre citait des "mythes" attribues, entre autres, a des messages sur les medias sociaux et a un article du journal Minneapolis Star Tribune.

Erlinger a declare que McDonald's a construit sa marque sur l'accessibilite financiere et qu'elle "s'engage a respecter cet heritage - en particulier a un moment ou nos clients en ont le plus besoin."

McDonald's et d'autres etablissements de restauration rapide reputes pour proposer des repas abordables aux travailleurs ont recemment ete la cible de personnes se plaignant de l'inflation et de la "greedflation" aux Etats-Unis.

En fevrier, la chaine de hamburgers Wendy's a declenche une tempete sur les reseaux sociaux apres que son PDG a declare, lors d'un appel aux investisseurs, que la chaine allait experimenter une "tarification dynamique". Les critiques ont interprete ce commentaire comme une allusion a la tarification de pointe souvent associee aux compagnies aeriennes et au service de covoiturage Uber . Wendy's a declare que cette interpretation etait inexacte.

Dans une note aux investisseurs, Bank of America a declare qu'elle pensait que les prix des menus de McDonald's "devaient etre moderes". Les prix de McDonald's, qui ont augmente de 20 % depuis 2022, ont augmente plus que ceux de concurrents comme Wendy's (15 %) et Burger King (16 % chez un franchise). (Reportage de Waylon Cunningham ; Redaction de David Gregorio)