Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois de mai, alors qu'un indicateur de l'activité économique américaine a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans.

S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a augmenté à 54,6 ce mois-ci, le plus élevé depuis avril 2022, par rapport à une lecture de 54,5 en mai. Une valeur supérieure à 50 indique une expansion.

Cependant, alors qu'un rebond de l'emploi a contribué à la hausse de l'indice, les pressions sur les prix se sont atténuées, s'ajoutant aux données récentes qui ont renforcé l'optimisme quant à un possible ralentissement de l'inflation.

À Wall Street, le S&P 500 a encore reculé dans l'après-midi. Le Nasdaq est brièvement remonté après avoir atteint ses plus bas niveaux, mais il est resté en deçà des records atteints lors d'un rallye alimenté par l'intelligence artificielle ces derniers jours. Les actions de Nvidia ont été le plus grand frein au S&P et au Nasdaq avec une baisse de plus de 3 % sur la séance, bien que le fabricant de puces reste en hausse d'environ 155 % sur l'année.

L'indice Dow Industrials a fait du surplace après avoir progressé en début de séance, en partie sous l'impulsion des actions McDonald's. Le Dow est en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis la mi-mai, tandis que le S&P est en passe de réaliser sa troisième hausse hebdomadaire consécutive. Le Nasdaq est sur le point de mettre fin à une série de gains de deux semaines.

"Les plus grandes entreprises du S&P 500 sont excellentes, très rentables et se développent rapidement... mais elles deviennent un peu chères", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

"Nous ne serions pas surpris que le marché prenne une pause et se refroidisse un peu à court terme.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 11,72 points, soit 0,03 %, à 39 123,04, l'indice S&P 500 a étendu ses pertes à 11,15 points, soit 0,20 %, à 5 462,02 et l'indice Nasdaq Composite a perdu 35,97 points, soit 0,20 %, à 17 685,62.

L'indice MSCI All Country World, qui mesure les actions mondiales, a perdu 3,5 points, soit 0,44 %, pour s'établir à 800,85. Cette baisse fait suite à un record intrajournalier de 807,17 atteint jeudi et réduit les perspectives d'une troisième progression hebdomadaire consécutive.

D'autres données économiques sur le marché du logement ont montré que les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté pour un troisième mois consécutif en mai, alors que les prix record et la résurgence des taux hypothécaires ont maintenu les acheteurs potentiels sur la touche.

Les actions européennes ont clôturé en baisse, sous la pression de la chute des valeurs bancaires et des actions technologiques, sur fond de données économiques montrant que la croissance des entreprises de la zone euro a fortement ralenti ce mois-ci.

L'indice STOXX 600 a perdu 0,73%, tandis que l'indice général européen FTSEurofirst 300 a perdu 15,59 points, soit 0,76%.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté après la publication des données et ont continué à augmenter, le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans ayant augmenté de 1,1 point de base pour atteindre 4,265 %. Le rendement des obligations à 10 ans est en passe de connaître sa première hausse hebdomadaire après deux baisses consécutives.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a progressé de façon constante, en hausse de 0,19 % à 105,83, l'euro étant en baisse de 0,1 % à 1,0689 dollar.

La livre sterling a continué à s'affaiblir, perdant 0,17 % à 1,2633 $.

Face au yen japonais, le dollar a poursuivi sa progression, en hausse de 0,42 % à 159,57. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis la fin du mois d'avril, lorsque les autorités japonaises sont intervenues pour stopper la chute rapide de la monnaie.

Plus tôt dans la journée de vendredi, les données japonaises ont indiqué que l'inflation liée à la demande avait ralenti en mai, ce qui a assombri les perspectives d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon.

Le gouverneur adjoint de la BoJ, Shinichi Uchida, a déclaré vendredi que la banque centrale était prête à relever ses taux si l'économie et les prix évoluaient conformément à ses prévisions, mais que des signes de faiblesse subsistaient.

Masato Kanda, le principal diplomate du pays en matière de devises, a également déclaré que les autorités japonaises étaient prêtes à prendre des mesures contre les mouvements spéculatifs et excessivement volatils sur le marché des devises qui nuisent à l'économie.

Dans le secteur des matières premières, le pétrole brut américain a perdu 0,78% à 80,66 dollars le baril, après avoir enregistré des gains précoces suite à des signes d'amélioration de la demande. Le Brent a également perdu son avance, perdant 0,67% sur la journée à 85,14 dollars le baril. Toutefois, les signes d'amélioration de la demande ont permis aux deux marchés de continuer à progresser pour la deuxième fois consécutive sur une base hebdomadaire.