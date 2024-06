Les actions de la chaîne de restaurants mexicains australiens Guzman Y Gomez ont bondi de plus d'un tiers lors de leur première journée de cotation jeudi, ce qui constitue un signal positif quant au sentiment des investisseurs à la suite de l'introduction en bourse la plus importante du pays en un an.

Les actions de la startup de Sydney se sont négociées pour la première fois à 29,90 dollars australiens à midi heure locale (0200 GMT), soit une prime de 36 % par rapport au prix d'émission de 22 dollars australiens, dans un marché global stable.

Plus de 60 millions d'actions, sur un peu plus de 100 millions émises, ont changé de mains au cours des 10 premières minutes de négociation.

La société a mis sur le marché 335,1 millions de dollars australiens (224 millions de dollars) de nouvelles actions, soit environ un sixième de la société. L'augmentation du prix de l'action porte la capitalisation boursière de la société à environ 3 milliards de dollars australiens, contre 2,2 milliards de dollars australiens avant son entrée en bourse.

Dans son prospectus d'introduction en bourse, la société prévoit une deuxième perte nette consécutive pour 2024, mais un bénéfice en 2025, et expose un plan visant à égaler le nombre actuel de magasins McDonald's en Australie dans 20 ans.

L'émission initiale de Guzman Y Gomez (GYG) a été fermée au public et a principalement consisté à vendre des actions aux financiers existants et aux propriétaires de franchises. L'augmentation du prix de l'action jeudi envoie un signal d'espoir sur le sentiment général après que les taux d'intérêt élevés et l'inflation ont écrasé la demande jusqu'en 2022 et 2023.

Les cotations australiennes se sont effondrées après une année 2021 record en raison de la fin des mesures de relance en cas de pandémie et de la hausse des taux d'intérêt par la banque centrale pour ralentir l'inflation. Jusqu'à présent, en 2024, l'Australie n'a levé que 98 millions de dollars australiens lors d'introductions en bourse, soit le deuxième semestre le plus faible depuis plus d'une décennie, selon les données du LSEG.

"Cela prouve l'adage selon lequel vous pouvez coter une bonne entreprise même dans un mauvais marché", a déclaré Campbell Welch, conseiller chez Novus Capital, qui a dirigé une petite IPO pour le fournisseur de services de santé Freedom Care en novembre, l'une des 32 nouvelles cotations dans le pays en 2023, contre près de 200 en 2021.

"La valeur de l'entreprise est assez élevée et beaucoup de choses doivent se passer maintenant pour justifier cette valeur.

Un prospectus déposé en mai a fait les gros titres sur l'objectif de GYG d'ouvrir au moins 30 magasins par an sur les 183 que compte actuellement l'Australie - un taux qu'elle n'a atteint qu'une seule fois, en 2023 - et sur le fait qu'elle n'a pas tenu compte des dettes liées à la location des magasins et des paiements fondés sur des actions dans ses projections de bénéfices.

La société a déclaré que le traitement comptable des dépenses était typique des entreprises franchisées.

"Une fois que nous serons cotés en bourse, le marché nous évaluera chaque jour et nous nous concentrerons sur ce que nous pouvons contrôler : vendre des burritos et mettre en œuvre notre stratégie", a déclaré Steven Marks, fondateur et codirecteur général de GYG, dans un communiqué publié avant l'ouverture de la bourse.

L'entreprise n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Une note de Morningstar évaluait précédemment l'action à 15 dollars australiens, estimant que la société, qui détient 3,5 % du marché de la restauration rapide dans le pays, n'avait pas établi d'avantage concurrentiel justifiant son expansion rapide.

(1 $ = 1,4990 dollar australien) (Reportage de Byron Kaye ; Rédaction de Jacqueline Wong)