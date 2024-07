Les performances des repas à valeur ajoutée lancés par McDonald's et d'autres chaînes de restauration rapide seront suivies de près lorsque les restaurants américains publieront leurs résultats trimestriels au cours des prochaines semaines.

McDonald's, Burger King et d'autres chaînes ont fait des pieds et des mains pour améliorer leur fréquentation, car la hausse des prix des menus rebute les clients, en particulier les personnes à faible revenu.

"L'accent sera mis sur la manière dont les consommateurs réagissent à cela (valeur et remises) et, plus important ou tout aussi important, sur la durée de ces remises pour que les consommateurs reviennent", a déclaré Peter Saleh, analyste chez BTIG.

Au cours des derniers mois, McDonald's a prolongé son repas à 5 dollars jusqu'en août, après l'avoir lancé le 25 juin, tandis que son rival Burger King a commencé à proposer un "repas à la carte" à 5 dollars et que Wendy's a lancé son offre de petit-déjeuner à 3 dollars.

Bien que ces promotions n'en soient qu'à leurs débuts, certains analystes ont déclaré que leurs avantages, s'il y en a, seraient temporaires.

"Offrir de la valeur par le biais de promotions ne se limite qu'à quelques produits tels que le McDouble ou le sandwich McChicken, qui ne sont pas aussi attrayants que, disons, un Big Mac ou un Whopper Junior de Burger King", a déclaré Danilo Gargiulo, analyste principal chez Bernstein.

Alors que ces offres n'ont été lancées qu'à la fin du trimestre, les entreprises n'ont pas encore constaté d'augmentation significative du trafic.

La fréquentation de McDonald's, Burger King et Wendy's a augmenté de 0,4 %, 1,6 % et 1,4 %, respectivement, entre avril et juin, selon les données de Placer.ai.

McDonald's, qui doit présenter ses résultats lundi, devrait enregistrer une baisse de ses bénéfices pour la première fois en six trimestres, ainsi qu'un ralentissement de la croissance des ventes dans les magasins comparables par rapport aux trois mois précédents.

Les ventes à magasins comparables de Wendy's, qui doit publier ses résultats la semaine prochaine, et de Restaurant Brands, propriétaire de Burger King, qui publiera ses résultats le 8 août, devraient ralentir par rapport aux niveaux observés l'année dernière.

"Le problème du secteur dans son ensemble est que, malgré tout ce qui est proposé aux consommateurs, cela ne semble pas catalyser la demande qui est en berne", a écrit Brian Harbour, analyste chez Morgan Stanley, dans une note.