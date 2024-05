Les géants mondiaux de la restauration rapide pourraient être amenés à proposer des promotions plus importantes pour attirer les clients victimes de l'inflation qui choisissent de plus en plus de manger chez eux, à la suite des faibles ventes enregistrées cette semaine par des entreprises telles que McDonald's et Starbucks.

Le revenu disponible aux États-Unis est en baisse, en particulier dans la cohorte à faible revenu, tandis que la lenteur de la reprise économique en Chine a accru les pressions sur l'ensemble du secteur pour les chaînes de restauration rapide, y compris Yum Brands, propriétaire de KFC, qui se sont étendues sur plusieurs trimestres.

Les prix des menus ont augmenté dans l'ensemble du secteur au cours de l'année écoulée, les entreprises tentant d'atténuer la hausse des coûts des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, cette situation a pesé sur la demande et a incité les consommateurs à manger chez eux aux États-Unis, la plus grande économie du monde.

"L'absence d'offres de valeur a incité les consommateurs à rechercher d'autres options, qu'il s'agisse d'autres (chaînes) ou de magasins d'alimentation", a déclaré Razmig Poundardjian, gestionnaire de portefeuille pour Carnegie Investment Counsel.

Les entreprises de produits alimentaires emballés sont également touchées par la faiblesse des dépenses de consommation, en particulier celles des ménages à faible revenu, car les ventes de leurs biscuits et en-cas cuits au four ralentissent.

"La faiblesse persistante des ventes de biscuits aux États-Unis est principalement due aux marques qui ont une plus forte pénétration parmi les ménages à faible revenu, telles que Chips Ahoy !

De son côté, le PDG de Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera, a noté mercredi "un net recul des dépenses de restauration de la part des ménages à faibles revenus, en particulier dans les restaurants et les magasins de proximité".

La faiblesse de la Chine fait également des ravages. La chaîne de cafés Starbucks s'attend à ce que ses ventes comparables pour l'ensemble de l'année soient stables ou enregistrent une hausse à un chiffre, réduisant ainsi ses prévisions précédentes. Le PDG Laxman Narasimhan a déclaré que les clients avaient fait le choix "entre la nourriture hors de chez eux et la nourriture à la maison".

Le géant du hamburger McDonald's, qui est davantage exposé à la cohorte des personnes à faible revenu, a vu ses ventes mondiales diminuer pour le quatrième trimestre consécutif, ce qui l'a poussé à améliorer les offres sur ses repas.

"Je pense qu'il est important de reconnaître que toutes les cohortes de revenus recherchent de la valeur", a déclaré Chris Kempczinski, PDG de McDonald's, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, mardi.

L'indice de confiance des consommateurs américains a chuté pour le troisième mois consécutif en avril, selon une enquête menée par le groupe de recherche The Conference Board, qui a révélé que le premier endroit où les Américains cherchent à économiser de l'argent est sur les repas pris à l'extérieur.

Au cours des six prochains mois, 44,8 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leur consommation de nourriture hors foyer pour économiser de l'argent.

Le propriétaire de Domino's Pizza et de Burger King, Restaurant Brands, a quant à lui vu ses ventes augmenter au cours du trimestre écoulé grâce à ses programmes de fidélisation et à des promotions plus importantes.

Depuis le début de l'année, les actions de Domino's Pizza ont gagné 27 %, tandis que celles de Restaurant Brands et de McDonald's ont baissé respectivement de 6 % et de 8 %. Les actions de Starbucks ont chuté de 22 %.