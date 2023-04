McDonald's dépasse les estimations de ventes au premier trimestre grâce à des prix plus élevés et à un plus grand nombre de visites

Les ventes ont également augmenté de 12,6 % pour tous les segments géographiques de McDonald's Corp. Les analystes s'attendaient à une hausse de 8,54 % au niveau mondial, selon les données IBES de Refinitiv.

La société basée à Chicago a donné le coup d'envoi de la publication des résultats trimestriels des restaurants cotés en bourse. Les investisseurs s'attendent à un chiffre d'affaires élevé, mais seront attentifs aux avertissements concernant la capacité des consommateurs à continuer à manger au restaurant alors que la pression de la récession s'intensifie pendant le reste de l'année.

Lundi, la chaîne privée de sandwiches Subway a déclaré que ses ventes mondiales comparables avaient augmenté de 12,1 % au cours du premier trimestre et que le nombre de visites avait progressé.

Le chiffre d'affaires total de McDonald's a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 5,9 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Cela a dépassé les estimations d'une baisse de 1,4 % d'une année sur l'autre à 5,587 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice net a atteint 1,8 milliard de dollars, soit 2,45 dollars par action, contre 1,1 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action, un an plus tôt.

McDonald's est en train de restructurer ses activités, notamment en licenciant des centaines d'employés aux États-Unis et en fermant des bureaux. Elle a engagé 180 millions de dollars de frais de restructuration avant impôts, selon le communiqué de presse.

Elle apporte des améliorations à ses hamburgers, notamment des petits pains plus moelleux qui sont grillés et des Big Mac plus savoureux.

L'entreprise a également doublé ses offres de repas et ses promotions, y compris une collaboration avec Cardi B et Offset.

Elle a déjà déclaré que les consommateurs à faible revenu dépensaient moins à chaque visite, mais qu'ils venaient plus souvent.

L'année dernière, les prix des menus de McDonald's avaient augmenté de 10 %, comme ceux des autres chaînes. Malgré cela, il est toujours moins cher de manger chez McDonald's que dans beaucoup d'autres restaurants.

La dépense moyenne par voyage chez McDonald's était de 7,77 dollars pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars, soit moins que ses plus proches rivaux Burger King et Wendy's et que la plupart des autres marques de restauration rapide, selon la société de données Numerator.